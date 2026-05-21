عمرو الجنايني : معتمد جمال حقق انجازا كبيرا بالتتويج بالدوري ويجب استمراره

كشف عمرو الجنايني عضو لجنة الاستثمار في نادي الزمالك عن موقف استمرار معتمد جمال في منصبه كمدير فني للفريق بعد تحقيق لقب بطولة الدوري المصري.

وقال الجنايني في تصريحات إذاعية : معتمد يستحق أكثر وما قدمه في الموسم الحالي وتحقيق لقب بطولة الدوري إنجاز كبير ويجب استمراره كمدير فني.

وواصل : تجربة جون إدوارد مميزة ونجحت في تحقيق المطلوب منها في أول موسم لها رغم ما تعرض له المدير الرياضي من ضغوطات كبيرة في الموسم الحالي.

وأكمل : وثقنا كلجنة تخطيط مع حازم إمام وميدو في تجربة جون إدوارد واستطاع سريعا تحقيق البطولات والانجازات رغم الضغوطات الكبيرة التي تعرض لها.

يأتى ذلك بعد تحقيق الزمالك لقب بطولة الدوري المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف دون رد.