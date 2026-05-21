هبوط أسعار الكاكاو بنسبة 70% ينهي استخدام بدائل الشوكولاتة منخفضة الجودة

أدى التراجع الكبير في أسعار الكاكاو عالميا إلى عودة شركات الشوكولاتة الكبرى لاستخدام كميات أكبر من الكاكاو في منتجاتها، بعدما كانت قد خفضت أحجام المنتجات أو اعتمدت على مكونات بديلة لتقليل التكاليف خلال فترة ارتفاع الأسعار.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية اليوم /الخميس/ أنه من المتوقع أن يسهم هذا التحول، المدفوع بتراجع أسعار العقود الآجلة للكاكاو بنحو 70% مقارنة بمستويات أواخر 2024، في خفض أسعار الشوكولاتة للمستهلكين، ودعم الطلب على الكاكاو لصالح المزارعين إلى جانب تراجع الشركات جزئيا عن استخدام بدائل تحتوي على نسب منخفضة جدا من الكاكاو لا تصنف فعليا كشوكولاتة.

ومن جهتها .. أعلنت شركة (هيرشي) الأمريكية لصناعة الحلويات عن خططها لزيادة نسبة الكاكاو في بدائل الشوكولاتة التي تنتجها، والتي تسميها حلوى الشوكولاتة.

جاء ذلك بعد انتقادات طالت الشركة بسبب تعديل وصفات بعض منتجاتها الشهيرة وتقليل نسبة الكاكاو فيها خلال فترة ارتفاع الأسعار.

ومن جانبهم .. قال خبراء في صناعة الكاكاو : إن شركات أخرى قد تتجه إلى الخطوة نفسها في ظل تراجع أسعار الخام ..معتبرين أن العودة إلى الشوكولاتة التقليدية أصبحت أكثر جدوى اقتصاديا عند المستويات الحالية للأسعار.

وكانت أسعار الكاكاو قد تجاوزت 12 ألف دولار للطن المتري خلال عام 2024 نتيجة سوء الأحوال الجوية وانتشار الأمراض في الدول المنتجة؛ ما دفع الشركات إلى تقليص أحجام المنتجات وإضافة مكونات بديلة مثل المكسرات والرقائق والحبوب إلى جانب تطوير منتجات خالية من الكاكاو.

كما توسعت بعض الشركات في الاستثمار ببدائل الشوكولاتة المصنوعة من الشوفان وبذور دوار الشمس، في محاولة لخفض الاعتماد على الكاكاو وتقليل التكاليف.

وفي المقابل .. أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع الطلب العالمي على الكاكاو، وهو ما أسهم لاحقا في هبوط الأسعار بشكل حاد ، بحسب محللين في أسواق السلع الغذائية.

وتوقعت شركات عاملة في القطاع أن يبدأ الطلب العالمي على الشوكولاتة في التعافي خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع بدء انعكاس تراجع أسعار الكاكاو على أسعار التجزئة.

وفي هذا السياق .. أعلنت شركة “مونديليز”، واحدة من أكبر شركات الأغذية والحلويات في العالم، ومقرها الرئيسي في شيكاغو بالولايات المتحدة، خفض أسعار بعض منتجات الشوكولاتة في أوروبا .. مشيرة إلى تحسن تدريجي في أحجام المبيعات، بينما توقعت شركة “باري كاليبو” العالمية نمو مبيعاتها خلال الأشهر المقبلة.

كما بدأت بعض الدول تشديد القواعد المنظمة لمحتوى الكاكاو في منتجات الشوكولاتة، حيث أقرت البرازيل قانوناً جديدا يلزم المنتجات المصنفة كشوكولاتة داكنة باحتواء ما لا يقل عن 35% من المواد الصلبة للكاكاو.

ويرى خبراء أن عودة الشركات إلى استخدام الكاكاو الطبيعي تمثل مؤشرا إيجابيا لمزارعي الكاكاو في دول غرب أفريقيا، خاصة في كوت ديفوار وغانا، رغم توقعات بأن يستغرق تعافي الطلب العالمي عدة سنوات في ظل تغير أنماط الاستهلاك وظهور بدائل جديدة للشوكولاتة التقليدية.

ويرى محللون أن استمرار تراجع أسعار الكاكاو قد يدفع مزيدا من شركات الأغذية العالمية إلى إعادة التوسع في إنتاج الشوكولاتة التقليدية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تعافي الطلب العالمي على حبوب الكاكاو ويمنح الأسواق قدرا أكبر من الاستقرار بعد موجة التقلبات الحادة التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين.