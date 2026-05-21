قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران .. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب بندر عباس
رئيس الوزراء يستعرض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة
رسائل من نجوم منفجرة.. جليد أنتاركتيكا يكشف سرا دفنه الفضاء منذ آلاف السنين
شهداء ومصابون جراء استهداف خيام النازحين في قطاع غزة
بالأسماء.. وفاة شاب وإصابة 23 آخرين في انقلاب ميكروباص بـ المنوفية
رئيس بعثة الحج المصرية: اكتمال وصول جميع حجاج بعثة القرعة للأراضي المقدسة
هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
سر ارتباط المصريين بالشاي.. طبيبة تكشف توليفة سحرية تحسن المزاج والتركيز
موقف الكاف من زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا
الحلم اتحقق.. محمد عبد المنعم يعلق على انضمامه للمنتخب في كأس العالم
​كارثة تهدد أرواح المواطنين بالجيزة.. انهيار كوبري جزيرة الودي بالصف جزئيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هبوط أسعار الكاكاو بنسبة 70% ينهي استخدام بدائل الشوكولاتة منخفضة الجودة

هبوط أسعار الكاكاو بنسبة 70% ينهي استخدام بدائل الشوكولاتة منخفضة الجودة
هبوط أسعار الكاكاو بنسبة 70% ينهي استخدام بدائل الشوكولاتة منخفضة الجودة
أ ش أ

 أدى التراجع الكبير في أسعار الكاكاو عالميا إلى عودة شركات الشوكولاتة الكبرى لاستخدام كميات أكبر من الكاكاو في منتجاتها، بعدما كانت قد خفضت أحجام المنتجات أو اعتمدت على مكونات بديلة لتقليل التكاليف خلال فترة ارتفاع الأسعار.

وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الأمريكية اليوم /الخميس/ أنه من المتوقع أن يسهم هذا التحول، المدفوع بتراجع أسعار العقود الآجلة للكاكاو بنحو 70% مقارنة بمستويات أواخر 2024، في خفض أسعار الشوكولاتة للمستهلكين، ودعم الطلب على الكاكاو لصالح المزارعين إلى جانب تراجع الشركات جزئيا عن استخدام بدائل تحتوي على نسب منخفضة جدا من الكاكاو لا تصنف فعليا كشوكولاتة.

ومن جهتها .. أعلنت شركة (هيرشي) الأمريكية لصناعة الحلويات عن خططها لزيادة نسبة الكاكاو في بدائل الشوكولاتة التي تنتجها، والتي تسميها حلوى الشوكولاتة.

جاء ذلك بعد انتقادات طالت الشركة بسبب تعديل وصفات بعض منتجاتها الشهيرة وتقليل نسبة الكاكاو فيها خلال فترة ارتفاع الأسعار.

ومن جانبهم .. قال خبراء في صناعة الكاكاو : إن شركات أخرى قد تتجه إلى الخطوة نفسها في ظل تراجع أسعار الخام ..معتبرين أن العودة إلى الشوكولاتة التقليدية أصبحت أكثر جدوى اقتصاديا عند المستويات الحالية للأسعار.

وكانت أسعار الكاكاو قد تجاوزت 12 ألف دولار للطن المتري خلال عام 2024 نتيجة سوء الأحوال الجوية وانتشار الأمراض في الدول المنتجة؛ ما دفع الشركات إلى تقليص أحجام المنتجات وإضافة مكونات بديلة مثل المكسرات والرقائق والحبوب إلى جانب تطوير منتجات خالية من الكاكاو.

كما توسعت بعض الشركات في الاستثمار ببدائل الشوكولاتة المصنوعة من الشوفان وبذور دوار الشمس، في محاولة لخفض الاعتماد على الكاكاو وتقليل التكاليف.

وفي المقابل .. أدى ارتفاع الأسعار إلى تراجع الطلب العالمي على الكاكاو، وهو ما أسهم لاحقا في هبوط الأسعار بشكل حاد ، بحسب محللين في أسواق السلع الغذائية.

وتوقعت شركات عاملة في القطاع أن يبدأ الطلب العالمي على الشوكولاتة في التعافي خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع بدء انعكاس تراجع أسعار الكاكاو على أسعار التجزئة.

وفي هذا السياق .. أعلنت شركة “مونديليز”، واحدة من أكبر شركات الأغذية والحلويات في العالم، ومقرها الرئيسي في شيكاغو بالولايات المتحدة، خفض أسعار بعض منتجات الشوكولاتة في أوروبا .. مشيرة إلى تحسن تدريجي في أحجام المبيعات، بينما توقعت شركة “باري كاليبو” العالمية نمو مبيعاتها خلال الأشهر المقبلة.

كما بدأت بعض الدول تشديد القواعد المنظمة لمحتوى الكاكاو في منتجات الشوكولاتة، حيث أقرت البرازيل قانوناً جديدا يلزم المنتجات المصنفة كشوكولاتة داكنة باحتواء ما لا يقل عن 35% من المواد الصلبة للكاكاو.

ويرى خبراء أن عودة الشركات إلى استخدام الكاكاو الطبيعي تمثل مؤشرا إيجابيا لمزارعي الكاكاو في دول غرب أفريقيا، خاصة في كوت ديفوار وغانا، رغم توقعات بأن يستغرق تعافي الطلب العالمي عدة سنوات في ظل تغير أنماط الاستهلاك وظهور بدائل جديدة للشوكولاتة التقليدية.

ويرى محللون أن استمرار تراجع أسعار الكاكاو قد يدفع مزيدا من شركات الأغذية العالمية إلى إعادة التوسع في إنتاج الشوكولاتة التقليدية خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تعافي الطلب العالمي على حبوب الكاكاو ويمنح الأسواق قدرا أكبر من الاستقرار بعد موجة التقلبات الحادة التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين.

التراجع الكبير في أسعار الكاكاو عالميا شركات الشوكولاتة استخدام كميات أكبر من الكاكاو خفضت أحجام المنتجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

الشاي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

الطرب

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الطرب في المنزل

طهى

قبل العيد.. مادة خارقة تضيع ارتفاع الكوليسترول والسكر والالتهابات

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد