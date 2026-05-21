رئيس بعثة الحج المصرية: اكتمال وصول جميع حجاج بعثة القرعة للأراضي المقدسة

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، اكتمال وصول جميع حجاج بعثة القرعة إلى الأراضي المقدسة.

وأوضح - في تصريح خاص إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم الخميس - أن اجمالي عدد الحجاج في المدينة المنورة، بلغ ألف و449 حاجاً، مشيراً الى أنه سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة غداً الجمعة، عقب قضائهم 5 أيام في رحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأضاف أن اجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى مكة المكرمة حتى الآن، بلغ 23 ألفاً و501 حاج، مشيراً إلى أنه تم فور وصولهم، تسكينهم بمقار إقامتهم بالمنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف.

وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، قال اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، إن الحالة الصحية العامة للحجاج جيدة ولله الحمد، مؤكدا عدم ظهور أية حالات وبائية أو معدية بين صفوف الحجاج حتى الان.

وأكد أن بعثة القرعة حرصت على تنظيم ندوات يومية للوعظ الديني بمقار إقامة الحجاج بمكة المكرمة، بحضور وعاظ وواعظات وزارة الأوقاف المرافقين للبعثة، لشرح كيفية أداء المناسك والاداب التي يجب أن يتحلى بها الحاج، وتخللها أيضاً ارشادات صحية من الأطباء المصاحبين للبعثة؛ لتوعية الحجاج بالاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها خلال تأدية المناسك،

تجدر الإشارة إلى أن بعثة القرعة نجحت هذا العام، في التعاقد مع شركة من أكبر شركات النقل بالمملكة العربية السعودية؛ لتوفير حافلات حديثة مكيفة، ومجهزة على أعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه، وكذلك جهاز تحديد المواقع الجغرافية "جى بى إس"؛ لنقل الحجاج فيما بين المدينة المنورة ومكة المكرمة والعكس، بالإضافة الى الاتفاق مع شركة لشحن حقائب الحجاج من مقار تسكينهم الى المطارات، سواء فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة، تيسيرا على الحجاج.

(استعدادات مكثفة للانتهاء من مخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة)

وفي السياق ذاته، تجري الاستعدادات على قدم وساق داخل بعثة حج القرعة، للانتهاء من تجهيزات المخيمات بمنطقة المشاعر المقدسة، استعداداً لتصعيد حجاج بيت الله إلى صعيد عرفات الطاهر، ثم النفرة إلى المزدلفة ومنها إلى منى لرمي الجمرات خلال أيام التشريق.

كما تتابع بعثة حج القرعة تجهيز الوجبات الساخنة التي سيتم تقديمها للحجاج يومياً خلال يوم عرفات وأيام التشريق الثلاثة بمشعر منى كغذاء وعشاء، والتي تحتوي على كافة العناصر الغذائية اللازمة للحجاج من نشويات "أرز "، وبروتينات "جمبري أو دواجن أو لحوم"، بالإضافة إلى الخضروات والفواكه الطازجة، فضلا عن وجبات خفيفة ما بين الوجبات.

وكان مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، قد ناشد الحجاج بعدم اصطحاب أى أشخاص داخل مخيماتهم بعرفات ومنى، لمحدودية المكان وعدم وجود فراغات، مما سيؤثر بالسلب على إتاحة أماكن لباقي الحجاج، بالإضافة الى عدم حملهم لأى أمتعة كبيرة أثناء الاقامة بمنطقة المشاعر المقدسة، تكون من شأنها شغل مساحة من المخيمات، والتأثير على المساحة المخصصة لكل حاج، والاكتفاء بحقيبة اليد التي أهدت إياها بعثة القرعة، لحمل الوجبة الجافة الخاصة بالمشاعر المقدسة، وكذلك مستلزماتهم الشخصية.

كما ناشد الحجيج بعدم التدافع والتزاحم على الحافلات خلال التصعيد، نظراً لأن كل حاج لديه مقعد مخصص له في كل حافلة، إضافة إلى تخليهم عن التصرفات والسلوكيات التي لا تتناسب مع قدسية الأماكن الشريفة، والتي قد تسيىء للحجاج المصريين، وتخضع مرتكبها إلى المسائلة القانونية، بالإضافة إلى احتفاظ كل حاج بمتعلقاته الشخصية داخل خزينة غرفته أو بأمانات الفندق، تجنباً لفقدانها.