المسلماني: نتابع الحالة الصحية للمخرج الكبير علي الغزولي

قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الهيئة تتابع الحالة الصحية للمخرج الكبير علي الغزولي، ويتواصل قيادات ماسبيرو مع عائلة المخرج الكبير منذ دخوله المستشفى، داعين الله له بالشفاء العاجل.

وأضاف المسلماني أن الهيئة تثمن وتقدر الدور الإبداعي الكبير لواحد من رواد الإخراج الوثائقي في مصر والعالم العربي، وسيقوم التليفزيون المصري بإعادة بث أعماله تذكيراً بدوره وفضله.

يذكر أن المخرج الكبير علي الغزولي درس في قسم التصوير بكلية الفنون التطبيقية وتخرج عام 1956، وقد التحق بالدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة في وقت لاحق، ثم واصل دراسته في إيطاليا.

أخرج الغزولي العديد من الأفلام التسجيلية القصيرة التي وثقت جوانب متعددة من الحياة المصرية، من أبرزها : «الريس جابر»، و«حديث الصمت»، و«صيد العصاري»، و«الشهيد والميدان»، وهي أعمال رسخت مكانته كواحد من أهم صناع الفيلم التسجيلي في مصر.