إيران .. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب بندر عباس

أفادت وكالة مهر الإيرانية بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر يضرب بندر عباس بالجمهورية الإسلامية الإيرانية .



وفي وقت لاحق من اليوم ، كانت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أعلنت أن زلزالا بلغت شدته 3.7 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم، الخميس، منطقة تقع بالقرب من جزر "توكارا"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مركز الزلزال وقع على عمق 20 كيلو مترا، فيما لم تصدر تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) في أعقاب الهزة الأرضية.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.