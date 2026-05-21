تحقيقات وملفات

غزة تواجه انهيارًا إنسانيًا.. ملايين السكان في خطر وتحذير من انتشار الأمراض

وجبة واحدة لا تكفي.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر: الجوع يتفاقم بشكل مأساوي داخل غزة
إسراء عبدالمطلب

يشهد قطاع غزة تصاعدًا غير مسبوق في الأزمة الإنسانية مع استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاق الدمار، في وقت تتداخل فيه عوامل النزوح ونقص الإمدادات والقيود المفروضة على الحركة لتشكل مشهدًا معقدًا يهدد حياة ملايين السكان. 

تراجع عدد الوجبات اليومية

تؤكد منظمات دولية أن الوضع الإنساني لم يعد يقتصر على نقص الغذاء فقط، بل امتد ليشمل كل مقومات الحياة الأساسية من مياه نظيفة ودواء ومأوى آمن، وسط تحذيرات من تدهور إضافي إذا استمرت الأزمة على حالها دون تدخل عاجل وفعال.

وتشير تقارير صادرة عن الأمم المتحدة، إلى أن العمليات الإنسانية في القطاع تواجه تحديات متزايدة، أبرزها القيود المفروضة على إدخال الوقود والمعدات الحيوية، إضافة إلى تدمير واسع في البنية التحتية وشبكات الطرق، ما يعرقل وصول المساعدات إلى المناطق الأكثر تضررًا. 

كما أن استمرار القصف وتغير خطوط المواجهة يدفعان آلاف العائلات إلى النزوح المتكرر، في ظروف قاسية لا تسمح بحمل سوى الحد الأدنى من الممتلكات، ما يضاعف من حجم المعاناة الإنسانية داخل مراكز الإيواء المكتظة.

وبحسب تقرير الأمم المتحدة، فقد اضطر عدد كبير من العائلات إلى مغادرة مناطق شرق خان يونس وشرق مدينة غزة خلال الأيام الأخيرة نتيجة تصاعد العمليات العسكرية، حيث أفادت تقارير بأن هذه العائلات نزحت تحت وطأة القصف أو تحركات الآليات العسكرية، لتجد نفسها لاحقًا في مدارس ومراكز إيواء تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، من مياه وغذاء وكهرباء ورعاية صحية. وفي المقابل، سجلت بعض الحالات عودة محدودة لعدد من العائلات إلى مناطقها الأصلية، رغم استمرار المخاطر الأمنية.

وفي هذا السياق، أوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن أزمة التمويل تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه العمل الإغاثي، حيث لم يتم تغطية سوى نسبة محدودة من النداء الإنساني المخصص لعام 2026، ما أدى إلى تقليص حجم المساعدات الغذائية والخدمات الأساسية المقدمة للسكان.

كما أشار المكتب إلى أن أحد أبرز التداعيات المباشرة لهذا النقص هو تراجع عدد الوجبات اليومية التي كانت توزع سابقًا، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأمن الغذائي للسكان، حيث باتت نسبة كبيرة من الأسر تكتفي بوجبة واحدة يوميًا فقط.

وتحذر تقارير أممية من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم مستويات سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، كما لفتت التقارير إلى أن بعض الأمهات يحرمن أنفسهن من الطعام لضمان حصول أطفالهن على الحد الأدنى من الغذاء، في مؤشر يعكس عمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

إلى جانب ذلك، تواجه العمليات الإغاثية قيودًا إضافية تتعلق بحرية الحركة داخل غزة، وصعوبة تنقل فرق الإغاثة بين المناطق المتضررة، فضلًا عن نقص الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمولدات ومركبات النقل، وهو ما يهدد بتوقف بعض الخدمات الحيوية في حال استمرار هذه الأزمة. كما أن الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي، تزيد من احتمالات انتشار الأمراض وتدهور الوضع الصحي العام.

احتياجات تتجاوز القدرات

في ظل هذه الظروف، تؤكد المنظمات الإنسانية أن الاحتياجات داخل قطاع غزة تتجاوز القدرات الحالية للاستجابة، خاصة مع تزايد أعداد النازحين وارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي. 

وتشدد على ضرورة توفير تمويل دولي عاجل وضمان وصول آمن ومستدام للمساعدات الإنسانية دون عوائق، باعتباره شرطًا أساسيًا لمنع انهيار أكبر للوضع الإنساني.

ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور، في ظل استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاق الدمار، وتفاقم الأزمات المرتبطة بالغذاء والمياه والمأوى، ما يجعل المشهد الإنساني أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

ومن جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أيمن الرقب، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التدهور، في ظل استمرار العمليات العسكرية واتساع نطاق الدمار، وتفاقم الأزمات المرتبطة بالغذاء والمياه والمأوى، ما يجعل المشهد الإنساني أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.

وأضاف الرقب في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنالمدنيين في القطاع يعيشون حالة استنزاف يومي نتيجة تزايد أعداد النازحين وصعوبة الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن مراكز الإيواء لم تعد قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة، في ظل ظروف معيشية تفتقر لأبسط مقومات الحياة.

وأضاف أن القيود المفروضة على دخول المساعدات والوقود، إلى جانب تضرر البنية التحتية وشبكات الطرق، تضعف قدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة، وتحد بشكل كبير من إيصال الدعم إلى المناطق الأكثر تضررًا، ما يفاقم من حجم الأزمة على الأرض.

وشدد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس على أن استمرار تراجع التمويل الدولي لخطط الإغاثة، إلى جانب غياب تدخل عاجل وفعّال، قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية أوسع، داعيًا إلى ضرورة ضمان تدفق المساعدات دون عوائق والعمل على تخفيف معاناة السكان بشكل فوري.

