معبر رفح البري يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة

استقبل معبر رفح البري اليوم ، دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة .

وقالت مصادر بمعبر رفح، إن الدفعة الجديدة وصلت إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري ، وإنه يجري إنهاء إجراءاتها، تمهيداً لعودتهم إلي قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن فريقا من الهلال الأحمر المصري ، استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري ، حيث يتم تيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وانتشرت فرق الهلال الأحمر المصري على معبر رفح من الجانب المصري؛ لتقديم الخدمات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، والتي شملت الدعم النفسي للأطفال، وخدمات إعادة الروابط العائلية، وتوفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

في السياق ذاته، تستعد السلطات المصرية لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية ، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف علي القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.