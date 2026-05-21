في اليوم العالمي لـ الشاي.. ماذا يحدث للجسم عند تناوله؟

يتجاوز شرب الشاي يوميًا كونه طقسًا مريحًا، فقد يُقدم لك فوائد صحية عديدة، تتجاوز مجرد ترطيب جسمك. يُستمتع بالشاي في جميع أنحاء العالم منذ قرون، وهو غني بالعناصر الغذائية التي قد تدعم صحة القلب ووظائف الدماغ. إليك ما يقوله خبراء التغذية عن الفوائد الصحية لشرب الشاي يوميًا بمناسبة اليوم العالمي.

فوائد الشاي

يدعم صحة القلب

تقول أفيري زينكر، أخصائية التغذية المسجلة في MyHealthTeam: "يرتبط تناول الشاي بانتظام بانخفاض محتمل في ضغط الدم، ومستويات الكوليسترول الضار (LDL)، والدهون الثلاثية، وهي جميعها مؤشرات حيوية مرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية". ويعود جزء كبير من هذه الفائدة إلى مركبات البوليفينول، وخاصة مركب EGCG، الموجود بأعلى تركيز في الشاي الأخضر، وبدرجة أقل في الشاي الأسود، والذي أظهر تأثيرات وقائية واعدة لصحة القلب. وتضيف زينكر:"يرتبط الشاي الأخضر بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بجميع أنواعها، حيث يرتبط تناول ثلاثة أكواب يوميًا بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 26%". وتتابع: "كما يرتبط الشاي الأخضر بانخفاض مخاطر مضاعفات القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك مرض الشريان التاجي، والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية".

يحتوي الشاي الأسود أيضاً على جرعة من الفلافونويدات. يوضح زينكر قائلاً: "قد تساعد الفلافونويدات في دعم توسع الأوعية الدموية، أي استرخاء الأوعية الدموية، مما قد يساهم في خفض ضغط الدم". وهناك أيضاً بعض الأدلة التي تشير إلى أن شاي الكركديه قد يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول ، ربما لاحتوائه على الأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة ذات خصائص مضادة للالتهابات.



يعزز الوظائف الإدراكية

عندما يتعلق الأمر بالوظائف الإدراكية، فإن أحد أكثر المركبات التي تمت دراستها في الشاي هو الكافيين، الموجود في أنواع الشاي الأخضر والأسود والأولونغ، والذي ثبت أنه يعزز الأداء أثناء المهام الإدراكية الطويلة والشاقة ويحسن اليقظة والإثارة والنشاط.

يقول زينكر: "يُعزز الثيانين، وهو مركب آخر موجود في الشاي، الاسترخاء، ويُخفف التوتر، ويزيد من الهدوء. وقد وُجد أن الجمع بين الكافيين والثيانين يُحسّن من القدرة على التركيز واليقظة، وإن كان ذلك بدرجة أقل من الكافيين وحده". وقد يُساهم هذا المزيج أيضًا في تحسين التركيز والذاكرة والتحكم في التشتت. ويُمكن للثيانين، الموجود في كل من الشاي الأخضر والأسود، أن يُخفف من تأثير الكافيين، ويُقلل من فرط التنبيه، ويُساعد على البقاء هادئًا ومتيقظًا.

قد تلعب خصائص الشاي الأخضر المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة دورًا في دعم صحة الدماغ. يقول زينكر: "قد تساعد خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في مركبات الشاي، وخاصة الثيانين، في حماية خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي، مما قد يبطئ التدهور المعرفي".



يساعد على تحسين ميكروبيوم الأمعاء

تشير زينكر إلى أن البوليفينولات الموجودة في الشاي تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يساعد على دعم نمو الميكروبات المفيدة مثل الفيرميكوتس والبكتيرويديتس. ويرتبط التوازن الأمثل لهذه البكتيريا بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي.

يقول زينكر: "ثبت أن الشاي يقلل من كمية المركبات الالتهابية التي تنتجها بكتيريا الأمعاء، مثل الليبوبوليسكاريد". كما يساعد الشاي على تعزيز إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة ، وهي مركبات مفيدة تنتجها ميكروبات الأمعاء أثناء عملية الهضم، مما يدعم توازنًا أفضل لميكروبيوم الأمعاء بشكل عام. ويضيف زينكر: "ثبت أن الشاي الأخضر على وجه الخصوص يدعم نمو البكتيريا المفيدة ويقلل من نمو البكتيريا الضارة. وقد ارتبطت هذه النتيجة بتناول أربعة إلى خمسة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا".



ينظم عملية الأيض لديك

يحتوي الشاي الأخضر، على وجه الخصوص، على مركبات نشطة بيولوجيًا تساعد في تنظيم عملية الأيض. وبينما قد يختلف حجم التأثير، يقول زينكر إن مركب إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG) قد وُجد أنه يعزز حرق الدهون ويحسن حساسية الأنسولين.

يشير زينكر إلى أن شرب الشاي بشكل عام يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث أن تناول كوبين في اليوم تقريبًا يُظهر فوائد، كما لوحظ انخفاض بنسبة 15٪ في خطر الإصابة عند تناول أربعة أكواب في اليوم.

يقول زينكر: "ترتبط العديد من الأمراض المزمنة، مثل داء السكري من النوع الثاني، ارتباطًا وثيقًا بخلل التمثيل الغذائي والالتهاب ومقاومة الأنسولين. ومن خلال التأثير على العمليات الالتهابية، قد يدعم استهلاك الشاي بشكل غير مباشر صحة التمثيل الغذائي وحساسية الأنسولين".



يدعم التحكم في نسبة السكر في الدم

يرتبط تناول الشاي الأسود، الذي يحتوي على حوالي 269 ملليغرامًا من مركبات الفلافان-3-أول لكل كوب (8 أونصات)، بتحسين مستوى السكر في الدم. وتوصي الأكاديمية الأمريكية للتغذية وعلم التغذية بتناول ما بين 400 و600 ملليغرام من مركبات الفلافان-3-أول يوميًا من مصادر غذائية للمساعدة في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. وتقول ميغان لازلو، الحاصلة على ماجستير العلوم، وأخصائية تغذية مسجلة، وكبيرة مسؤولي التغذية السريرية، ومنسقة التغذية السريرية في مستشفى سيدارز-سيناي في لوس أنجلوس: "ثبت أن مركبات الفلافان-3-أول تخفض ضغط الدم، وتحسن مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. وكلما زاد تناولها، انخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية". وتضيف: "تخفض مركبات الفلافان-3-أول مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية ومستوى الهيموجلوبين السكري (A1C)، وترفع مستويات الكوليسترول النافع (HDL)".

يرتبط شرب الشاي بانتظام أيضًا بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض القلب التاجية، والسكتة الدماغية، ومرض السكري من النوع الثاني.