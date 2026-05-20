مشروبات تقلل الحموضة بعد تناول اللحوم.. راحة للمعدة بعد عزومات العيد

بعد تناول وجبات اللحوم الدسمة خلال عيد الأضحى، يعاني كثير من الأشخاص من الحموضة وحرقان المعدة والانتفاخ، خاصة مع الإفراط في تناول الفتة والمشاوي والكبدة.

ويؤكد خبير التغذية الدكتور عبد الرحمن شمس، فى تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن بعض المشروبات الطبيعية قد تساعد على تهدئة المعدة وتحسين الهضم وتقليل الشعور بالحرقان بعد الأكل، بشرط تناولها باعتدال مع تجنب العادات الغذائية الخاطئة.

شاي الزنجبيل

يُعتبر الزنجبيل من أشهر المشروبات التي تساعد على تهدئة المعدة وتقليل الحموضة، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، كما يساعد على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ بعد تناول اللحوم.

ويُفضل تناوله دافئًا بعد الوجبة بساعة.

النعناع الدافئ

يساعد النعناع على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي وتخفيف التقلصات والشعور بالامتلاء، لذلك يلجأ إليه كثيرون بعد العزومات الثقيلة.

الماء الفاتر

رغم بساطته، يبقى الماء من أفضل الوسائل لتخفيف تركيز أحماض المعدة وتحسين حركة الهضم، خاصة بعد تناول الأطعمة الدهنية واللحوم المشوية.

وينصح بشرب الماء على فترات وعدم الإفراط دفعة واحدة.

البابونج

يساعد البابونج على تهدئة المعدة وتقليل التوتر المرتبط بعسر الهضم، كما قد يخفف الشعور بالحرقان والانتفاخ بعد الوجبات الثقيلة.

الحليب قليل الدسم

قد يساعد الحليب قليل الدسم في تهدئة الحموضة لدى بعض الأشخاص، لأنه يخفف تأثير أحماض المعدة، لكن يُفضل تجنب الأنواع كاملة الدسم حتى لا تزيد الأعراض.

اليانسون

يُعرف اليانسون بقدرته على تقليل الغازات وتهدئة المعدة وتحسين الهضم، لذلك يُعتبر من المشروبات المناسبة بعد الولائم الدسمة.

مشروبات يجب الحذر منها

بعض المشروبات قد تزيد الحموضة بدلًا من تخفيفها، مثل:

المشروبات الغازية

القهوة الزائدة

العصائر الحمضية

الشاي الثقيل

المشروبات شديدة البرودة

نصائح لتجنب الحموضة بعد أكل اللحوم

تناول الطعام ببطء

عدم النوم مباشرة بعد الأكل

تقليل الدهون والمقليات

تقسيم الوجبات بدلًا من الإفراط مرة واحدة

المشي الخفيف بعد الأكل

ويؤكد الأطباء أن الحموضة المتكررة أو الشديدة قد تكون علامة على مشكلة صحية مثل ارتجاع المريء أو التهاب المعدة، لذلك يجب استشارة الطبيب إذا استمرت الأعراض بشكل متكرر.