عزومة العيد بالحلة الواحدة.. طريقة عمل تشويحة لحمة الخروف

في أجواء تبحث كثير من الأسر عن وصفات تجمع بين الطعم الشهي والتكلفة الاقتصادية، خاصة مع العزومات الكبيرة ولمّة العائلة.

وتعتبر “تشويحة لحمة الخروف” من أشهر الأكلات السريعة التي يمكن تجهيزها في حلة واحدة مع أرز أو خضار، لتقديم وجبة متكاملة بطعم غني ومميز.

كما يمكن إضافة حلوى بسيطة بجانبها لتحويل السفرة إلى عزومة عيد متكاملة بدون مجهود كبير أو تكلفة مرتفعة.

طريقة عمل تشويحة لحمة الخروف

تتميز هذه الوصفة بأنها سريعة وتعتمد على نكهة اللحمة الطبيعية مع البصل والبهارات، كما تناسب لحمة العيد الطازجة.

المكونات

كيلو من لحم الخروف المقطع مكعبات

3 حبات بصل شرائح

2 فلفل ألوان

3 فصوص ثوم

ملعقة سمنة أو زبدة

ملح

فلفل أسود

بهارات لحمة

رشة قرفة

ورق لورا وحبهان

طريقة التحضير

في حلة واسعة توضع السمنة ثم يضاف البصل حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا، بعدها تضاف قطع اللحمة وتقلب جيدًا على نار عالية حتى تأخذ “التشويحة” الشهيرة وتحتفظ بالعصارة الداخلية.

ثم يضاف الثوم والفلفل والبهارات مع التقليب المستمر، وبعدها توضع كمية بسيطة من الماء وتترك اللحمة حتى تنضج بهدوء.

يمكن تقديمها بجانب الأرز الأبيض أو العيش البلدي والسلطة الخضراء.

سر الطعم المميز

يؤكد الطهاة أن أهم خطوة في نجاح تشويحة اللحمة هي عدم تقليبها كثيرًا في البداية، حتى تأخذ لونًا بنيًا خفيفًا يحافظ على الطعم الغني.

كما يُفضل استخدام لحمة تحتوي على نسبة دهون بسيطة لأنها تمنح نكهة أقوى.

حلوى سريعة بجانب العزومة

لتحضير حلوى اقتصادية وسريعة بعد الأكل يمكن عمل الأرز باللبن أو المهلبية في دقائق.

طريقة المهلبية السريعة

المكونات

لتر لبن

4 ملاعق نشا

نصف كوب سكر

فانيليا

مكسرات أو قرفة للتزيين

التحضير

يُذاب النشا في قليل من اللبن البارد ثم يرفع باقي اللبن على النار مع السكر، وبعد الغليان يضاف خليط النشا مع التقليب حتى يصبح القوام كثيفًا، ثم توزع المهلبية في أطباق وتزين بالمكسرات.

أفكار لعزومة اقتصادية ناجحة

استخدام الحلة الواحدة لتقليل المجهود

تقديم السلطة والخبز مع اللحمة لزيادة الكمية

تقسيم اللحوم بشكل مناسب لعدد الأفراد

الاعتماد على حلويات منزلية بدل الجاهزة

تجهيز الطعام مبكرًا لتقليل التوتر يوم العيد

وتبقى عزومات العيد مرتبطة دائمًا بلمة العائلة ورائحة الأكل في البيت، وليس بكثرة الأصناف أو ارتفاع التكلفة، فالبساطة أحيانًا تصنع أجمل الذكريات.