قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالاند يطلق صافرة الغضب في سيتي.. وسقوط الدوري يشعل القلق حول مستقبل جوارديولا .. اعرف الحكاية
نائب رئيس الوزراء: الحكومة تقدم كافة التسهيلات لتوسع الاستثمارات الأجنبية في مصر
بعد إعلان الحكومة.. تفاصيل أطول إجازة رسمية لـ عيد الأضحى 2026 للقطاعين الخاص والعام
دعاء يغفر الذنوب كلها في العشر من ذي الحجة.. هل وردت فيها أحاديث شريفة
فرنسا تعلن وصول حاملة الطائرات شارل ديجول إلى منطقة العمليات بشبه الجزيرة العربية
145 مليون دولار خسائر العال الإسرائيلية بسبب صواريخ إيران
قنصوة يشارك بمؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم» بالعاصمة الجديدة
محافظ القاهرة: تشغيل مجازر العاصمة 24 ساعة طوال أيام عيد الأضحى مع خدمات بيطرية كاملة بالمجان
بيان عاجل من حزب الله بشأن أحداث بلدة حداثا
تحذير عاجل من تخزين لحوم العيد بهذه الطريقة.. يسبب فسادها سريعا
لو عايز تسافر.. خطوات الهجرة الى كندا 2026 والأوراق المطلوبة
صناعة الألمنيوم في سلطنة عُمان.. فرص واعدة وشراكة كبيرة مع القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عزومة العيد بالحلة الواحدة.. طريقة عمل تشويحة لحمة الخروف

حلويات
حلويات
أسماء عبد الحفيظ

في أجواء تبحث كثير من الأسر عن وصفات تجمع بين الطعم الشهي والتكلفة الاقتصادية، خاصة مع العزومات الكبيرة ولمّة العائلة.

وتعتبر “تشويحة لحمة الخروف” من أشهر الأكلات السريعة التي يمكن تجهيزها في حلة واحدة مع أرز أو خضار، لتقديم وجبة متكاملة بطعم غني ومميز.

كما يمكن إضافة حلوى بسيطة بجانبها لتحويل السفرة إلى عزومة عيد متكاملة بدون مجهود كبير أو تكلفة مرتفعة.

طريقة عمل تشويحة لحمة الخروف

تتميز هذه الوصفة بأنها سريعة وتعتمد على نكهة اللحمة الطبيعية مع البصل والبهارات، كما تناسب لحمة العيد الطازجة.

المكونات

  • كيلو من لحم الخروف المقطع مكعبات
  • 3 حبات بصل شرائح
  • 2 فلفل ألوان
  • 3 فصوص ثوم
  • ملعقة سمنة أو زبدة
  • ملح
  • فلفل أسود
  • بهارات لحمة
  • رشة قرفة
  • ورق لورا وحبهان

طريقة التحضير

في حلة واسعة توضع السمنة ثم يضاف البصل حتى يذبل ويأخذ لونًا ذهبيًا خفيفًا، بعدها تضاف قطع اللحمة وتقلب جيدًا على نار عالية حتى تأخذ “التشويحة” الشهيرة وتحتفظ بالعصارة الداخلية.

ثم يضاف الثوم والفلفل والبهارات مع التقليب المستمر، وبعدها توضع كمية بسيطة من الماء وتترك اللحمة حتى تنضج بهدوء.

يمكن تقديمها بجانب الأرز الأبيض أو العيش البلدي والسلطة الخضراء.

سر الطعم المميز

يؤكد الطهاة أن أهم خطوة في نجاح تشويحة اللحمة هي عدم تقليبها كثيرًا في البداية، حتى تأخذ لونًا بنيًا خفيفًا يحافظ على الطعم الغني.

كما يُفضل استخدام لحمة تحتوي على نسبة دهون بسيطة لأنها تمنح نكهة أقوى.

حلوى سريعة بجانب العزومة

لتحضير حلوى اقتصادية وسريعة بعد الأكل يمكن عمل الأرز باللبن أو المهلبية في دقائق.

طريقة المهلبية السريعة

المكونات

  • لتر لبن
  • 4 ملاعق نشا
  • نصف كوب سكر
  • فانيليا
  • مكسرات أو قرفة للتزيين

التحضير

يُذاب النشا في قليل من اللبن البارد ثم يرفع باقي اللبن على النار مع السكر، وبعد الغليان يضاف خليط النشا مع التقليب حتى يصبح القوام كثيفًا، ثم توزع المهلبية في أطباق وتزين بالمكسرات.

أفكار لعزومة اقتصادية ناجحة

  • استخدام الحلة الواحدة لتقليل المجهود
  • تقديم السلطة والخبز مع اللحمة لزيادة الكمية
  • تقسيم اللحوم بشكل مناسب لعدد الأفراد
  • الاعتماد على حلويات منزلية بدل الجاهزة
  • تجهيز الطعام مبكرًا لتقليل التوتر يوم العيد

وتبقى عزومات العيد مرتبطة دائمًا بلمة العائلة ورائحة الأكل في البيت، وليس بكثرة الأصناف أو ارتفاع التكلفة، فالبساطة أحيانًا تصنع أجمل الذكريات.

التشويحة عزومة العيد عزومات العيد طريقة عمل التشويحة طبخة الحلة الواحدة عزومة الحلة الواحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

الأهلي

محمد عبدالجليل: الأهلي سيتوّج بالدوري المصري

أحمد الشرع

«حبايبنا وعزوتنا وتاج راسنا».. أحمد الشرع يعتذر لأهالي دير الزور بعد تصريحات والده المُسيئة

جون ادوارد

«مين جون إدوارد.. وصفقاته أي كلام».. عمرو الحديدي يُوجّه هجومًا قويًا على المدير الرياضي للزمالك

الطماطم

انفراجة قريبة في أسعار الطماطم.. متى يبدأ الانخفاض الحقيقي؟

ترشيحاتنا

الحج

علي جمعة يوضح أنواع الدماء الواجبة في الحج والعمرة وأحكامها

حال الصحابة في العشر من ذي الحجة

حال الصحابة رضي الله عنهم في العشر الأوائل من ذي الحجة

خطبة الجمعة

النص الكامل لموضوع خطبة الجمعة الأولى من ذي الحجة

بالصور

استخرج مسمار معدني بطول 10سم من طفلة عمرها عامين دون جراحة بالزقازيق

الفريق الطبي
الفريق الطبي
الفريق الطبي

فوائد تناول اللحوم.. بهذه الشروط

طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط
طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط
طبيب يقدم فوائد تناول اللحوم..بهذه الشروط

بتكلفة 16 مليون جنيه.. افتتاح قسم الاستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى الإبراهيمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أورمان الشرقية تنظم قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية

أورمان الشرقية
أورمان الشرقية
أورمان الشرقية

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد