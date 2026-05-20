الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

استقيموا يرحمكم الله.. والد أطفال بنها يرد على اتهامه بطرد أبنائه بعد الزواج

الأطفال الثلاثة

يارا أمين

ردّ والد الأطفال الثلاثة، الذين ظهروا في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدّعين تعرضهم للطرد من منزل والدهم بمدينة بنها بعد زواجه من أخرى، على الاتهامات الموجهة إليه، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”.

وقال الأب في منشوره: “يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا”

وأوضح أن الفيديو المتداول لا يعكس الواقع، مؤكدًا أن والدة الأطفال حضرت لاستلامهم من أمام منزل جدهم عقب رفضهم العودة، بحسب قوله، مشيرًا إلى أنهم كانوا يرتدون نفس الملابس التي ظهروا بها في الفيديو المتداول، واتهم الأم بالتحريض والاشتراك مع آخرين في الواقعة.

كما كشف الأب عن تحريره محضر إثبات حالة يحمل رقم 1195 لسنة 2026، مؤكدًا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إليه أو تجاوز في حقه.

واختتم منشوره:“استقيموا يرحمكم الله”

قررت جهات التحقيق في القليوبية، استدعاء الأطفال الثلاثة ووالدتهم لسماع أقوالهم في واقعة الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله الأطفال وهم يزعمون تعرضهم للطرد من منزل والدهم بمدينة بنها، عقب زواجه من أخرى.

وكان مقطع الفيديو قد أثار حالة واسعة من الغضب والتعاطف بين رواد فيسبوك، بعدما ظهر خلاله طفل وطفلتان يشكون من سوء معاملة والدهم، الذي يعمل طبيبًا، وزوجته الجديدة، مؤكدين تعرضهم للضرب والإهانة والطرد من المنزل.


وقال الأطفال خلال الفيديو  الذى لاقى تعاطفا كبيرا من المواطنين، إنهم يعيشون في حالة من التعب والمعاناة منذ نحو 4 سنوات، مطالبين بالحصول على حقوقهم، ومؤكدين أنهم لا يرغبون في العودة لوالدهم بسبب ما يتعرضون له من معاملة قاسية وكان آخرها طردهم من المنزل وعدم ذهاب اهم الامتحان اليوم.
وأثار الفيديو حالة واسعة من التعاطف مع الأطفال، حيث طالب عدد كبير من المواطنين بضرورة التدخل العاجل لحمايتهم، والتحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامتهم النفسية والاجتماعية وقال الأطفال خلال الفيديو إنهم يعيشون معاناة ومشكلات مستمرة منذ نحو 4 سنوات، مطالبين بالحصول على حقوقهم، ومؤكدين رفضهم العودة إلى والدهم بسبب ما وصفوه بسوء المعاملة.

