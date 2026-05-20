تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي الإسكندرية وإيموني السلوفينية

استقبل الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، وفدًا رفيع المستوى من جامعة إيموني الأورومتوسطية برئاسة الدكتور رادو بوهينك، لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي المشترك، وتوسيع الشراكات الدولية بين الجانبين بما يدعم تبادل الخبرات والتكامل العلمي بين المؤسسات التعليمية.

جاء اللقاء بحضور عدد من قيادات الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، من بينهم الدكتور عصام الكردي، والدكتورة عفاف العوفي، والدكتور حسن ندير خير الله، والدكتور رشدي زهران، والدكتور علاء عبد الباري، إلى جانب عدد من قيادات التعليم العالي.

وتناول اللقاء مناقشة آليات تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ودعم الأنشطة التعليمية والبحثية بين الجامعات الشريكة، بما يسهم في تعزيز التعاون العلمي عبر الحدود.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم حرص جامعة الإسكندرية على دعم التعاون الأكاديمي والبحثي مع جامعة إيموني، مشيرًا إلى أن الجامعة تُعد جزءًا من منظومة الجامعات الشريكة لـ«إيموني» والمدعومة من الاتحاد من أجل المتوسط، وهو ما يتيح فرصًا واسعة للباحثين والطلاب للمشاركة في برامج دراسات عليا ومشروعات بحثية مشتركة تتناول قضايا وتحديات دول حوض البحر المتوسط.

من جانبه، أعرب الدكتور رادو بوهينك عن تقديره لجامعة الإسكندرية، مؤكدًا أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك وبناء شراكة استراتيجية مستدامة، موضحًا أن جامعة إيموني ترتكز في رؤيتها على التعليم العابر للحدود والثقافات، والرقمنة، والاستدامة، إلى جانب تقديم برامج دولية باللغة الإنجليزية في عدد من التخصصات الحديثة.

كما أكد الدكتور عصام الكردي أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بما يدعم توجه الجامعات المصرية نحو تدويل التعليم وبناء شراكات أكاديمية عالمية.

وشهد اللقاء تقديم عروض تعريفية حول إمكانيات وبرامج جامعة الإسكندرية، وجامعة العلمين الدولية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب استعراض أنشطة مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومركز الإسكندرية للآثار البحرية والتراث الثقافي تحت الماء.