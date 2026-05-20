الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس البورصة المصرية: نستهدف الوصول بنسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات إلى 30% بحلول 2030

أ ش أ

قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البورصة تستهدف الوصول بنسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات إلى 30% بحلول عام 2030، مؤكدًا أن التنوع ليس مجرد هدف اجتماعي، بل ميزة تنافسية واقتصادية تسهم في صنع قرارات أفضل، وحوكمة أقوى، واقتصاد أكثر مرونة.

جاء ذلك خلال استضافة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فعاليات إطلاق النسخة الثامنة من «التقرير السنوي لمراقبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات لعام 2025»، والذي يصدر عن مرصد المرأة في مجالس الإدارات التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع البورصة المصرية وجهات شريكة، حيث شهد الحدث حضورًا رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين، والرقباء الماليين، وممثلي المؤسسات الدولية، وقادة مجتمع الأعمال والأكاديميين.

ويعتبر إطلاق النسخة الثامنة من هذا التقرير بمثابة محطة وطنية مهمة ترسخ مكانة مصر كقوة إقليمية رائدة في قيادة الحوار القائم على الأدلة والبيانات الموثوقة، حيث إن النسخة الحالية لعام 2025 تقدم تحليلات معمقة ومقاييس حيوية تعزز من دور الجامعة كشريك معرفي وطني يدعم الهيئات الرقابية ومؤسسات الدولة مثل البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، لتنشيط مبادرات تطوير القيادات النسائية وبناء شراكات عابرة للقطاعات تسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

ويعد هذا التقرير توثيقًا ومتابعة لتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات والشركات المقيدة والقطاع المصرفي وغير المصرفي، حيث يغطي ما يقرب من 1000 منشأة بهدف تقديم مؤشرات أداء دقيقة تدعم صناع القرار في صياغة السياسات والإصلاحات اللازمة لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وأعلن رئيس البورصة المصرية عن أبرز مؤشرات التقرير السنوي لعام 2025، كاشفًا أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بلغت نحو 22.3%، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يحمل خلفه قوة دفع حقيقية، حيث ارتفع عدد السيدات في مجالس الإدارات إلى 451 سيدة، كما أن أكثر من 60% من الشركات باتت تضم في مجالس إداراتها سيدتين على الأقل.

وأضاف أن ما كان يُعد استثناءً في الماضي أصبح اليوم هو العرف السائد، وأن التقدم ليس مجرد أرقام، حيث ارتفعت نسبة الشركات التي تضم ثلاث سيدات أو أكثر في مجالس إداراتها بنسبة 10% عن العام الماضي، مما يؤكد أن الأمر أصبح جزءًا أصيلًا من ثقافة الحوكمة المؤسسية.

وشدد عزام على الحاجة إلى تسريع وتيرة العمل، قائلًا: «إننا لسنا بعد في المكان الذي نطمح إليه»، موضحًا أنه لا تزال نحو 20% من الشركات تضم سيدة واحدة، كما أن نسبة النساء في مناصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب تبلغ 7.6%، فيما حقق سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة تمثيل نسائي بلغت 27.1%، بينما لا تزال الشركات المقيدة بالمؤشر الرئيسي الأكبر EGX30 عند مستوى 17.7%.

وأكد أن البورصة المصرية تجدد التزامها الكامل بدعم المرأة في كافة مراحل مسيرتها المهنية، لأن نمو الأسواق وازدهار الاقتصاد لن يكتمل إلا بتمكين المرأة، وهي مسؤولية نتشاركها جميعًا.

وتأسس مرصد المرأة في مجالس الإدارات بهدف إحداث نقلة نوعية في التنوع الفكري داخل بيئات العمل والتأكيد على أهميته في تعزيز الأداء المؤسسي، وساهم في متابعة وإظهار التقدم الملموس في دعم التمثيل النسائي بمجالس إدارة الجهات المختلفة التي يغطيها هذا التقرير.

جدير بالذكر أن الحدث شهد جلسات نقاشية رفيعة المستوى استعرضت النتائج التفصيلية للتقرير، وبحثت سبل تذليل العقبات أمام وصول الكفاءات النسائية للمناصب التنفيذية العليا، إلى جانب تفعيل البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر المؤهلة لشغل المقاعد بمجالس الإدارات خلال المرحلة المقبلة.

