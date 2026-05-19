أصل الحكاية

قبل ساعات من الحسم.. سيناريوهات فوز الزمالك وبيراميدز والأهلي بالدوري

الزمالك وبيراميدز والأهلي
الزمالك وبيراميدز والأهلي
أحمد أيمن

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الأخيرة من المسابقة، بعدما دخلت أندية الزمالك وبيراميدز والأهلي في سباق شرس لحسم البطولة خلال الأمتار الأخيرة من الموسم، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستسفر عنه مباريات الحسم.

ويتصدر الزمالك جدول الترتيب قبل الجولة النهائية، ليصبح الأقرب للتتويج باللقب، خاصة أن الفريق الأبيض يملك أكثر من فرصة لإنهاء الموسم على القمة. 

ويحتاج الزمالك إلى تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة من أجل التتويج رسميًا دون النظر إلى نتائج منافسيه، كما أن التعادل قد يكون كافيًا أيضًا لحسم الدرع، بشرط تعثر أقرب منافسيه في الجولة نفسها.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 53 نقطة، متقدمًا بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة، لتبقى حظوظ الفرق الثلاثة قائمة في سباق اللقب قبل الجولة الختامية. 

مواعيد مباريات الدوري المصري 

تنطلق، غدا الأربعاء، الجولة السابعة والأخيرة من الدوري المصري الممتاز (مجموعة التتويج)، حيث تنطلق جميع المباريات في توقيت واحد، كالآتي:

ـ بيراميدز & سموحة: الساعة 8 مساءً على استاد الدفاع الجوي

ـ الزمالك & سيراميكا: الساعة 8 مساءً على استاد القاهرة الدولي

ـ المصري & الأهلي: الساعة 8 مساءً على استاد برج العرب

سيناريو تتويج بيراميدز بالدوري

يتمسك بيراميدز بآماله في تحقيق أول لقب دوري في تاريخه، حيث يحتاج الفريق السماوي إلى الفوز في مباراته الأخيرة مع انتظار سقوط الزمالك سواء بالخسارة أو التعادل، حتى يتمكن من خطف الصدارة في اللحظات الأخيرة. 

ويعتمد بيراميدز على فارق النقاط الحالي بالإضافة إلى نتائج المواجهات النهائية التي قد تقلب الموازين في أي لحظة.

سيناريو تتويج الأهلي بالدوري 

من جانبه، لا يزال الأهلي حاضرًا في المنافسة رغم صعوبة موقفه مقارنة بالثنائي الزمالك وبيراميدز. 

ويحتاج الفريق الأحمر إلى الفوز أولًا في مباراته الأخيرة، ثم انتظار تعثر الزمالك وبيراميدز معًا، حتى يتمكن من القفز إلى الصدارة والتتويج بالبطولة في سيناريو يبدو معقدًا لكنه ما زال قائمًا حسابيًا.

جدير بالذكر أن الجولة الأخيرة ستقام في توقيت واحد لضمان تكافؤ الفرص بين الأندية الثلاثة، وهو ما يزيد من الإثارة المنتظرة، خاصة أن الجماهير ستظل تتابع نتائج الملاعب المختلفة حتى اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة.

وشهد الموسم الحالي منافسة قوية وغير معتادة، بعدما تبادلت الفرق الثلاثة صدارة الدوري في أكثر من مناسبة، وهو ما جعل البطولة واحدة من أكثر النسخ إثارة خلال السنوات الأخيرة، في ظل التقارب الكبير في المستوى والنتائج بين الفرق المتنافسة.

