محافظ الجيزة يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك | صور

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، مساء اليوم، بديوان عام المحافظة، وفدًا من البنك الزراعي المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ودعم المبادرات المجتمعية والتنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وخلال اللقاء، اطّلع محافظ الجيزة على المبادرة الإنسانية التي أطلقها البنك الزراعي المصري تحت عنوان «سكة خير»، في إطار دوره المجتمعي، والتي تتضمن تقديم كوبونات للسلع الغذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

كما قدّم البنك كوبونات شراء للأسر المستحقة، بهدف توزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمحافظة الجيزة، للمساهمة في توفير احتياجاتهم الأساسية من المنتجات والسلع الغذائية، وذلك تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وإدخال البهجة على المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن محافظة الجيزة لا تدخر جهدًا في دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، خاصة التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والقطاع المصرفي، بما يسهم في دعم خطط التنمية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في دعم جهود التنمية والمشاركة المجتمعية.

ومن جانبه ،أوضح محمد السيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والهندسية أن مبادرة «سكة خير» تأتي ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري، والتي تستهدف تحقيق أثر تنموي ومجتمعي مستدام من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التي تمس جودة حياة المواطنين وتسهم في تحسين مستوى معيشتهم.

كما شهد اللقاء مناقشة فرص الاستثمار المتاحة بمحافظة الجيزة، وبحث سبل مساهمة البنك في دعم تلك الفرص من خلال برامجه التمويلية المختلفة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وضم وفد البنك الزراعي المصري كلًا من:

محمد السيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والهندسية، واللواء أحمد معارك، رئيس مجموعة الأمن، وماجدة منير، رئيس منطقة القاهرة الكبرى، ونهى شوقي، رئيس قطاع العلاقات الخارجية، ومحمد حافظ، مدير عام الإعلام.