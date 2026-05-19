خضار رخيص يحمي من السرطان وأمراض العين.. اكتشفه

يعد البقدونس من اشهر انواع الخضروات التي تحتوي على عدد كبير من الفوائد المهمة للصحة حيث يحمى الجسم من أخطر الأمراض.

ووفقا لموقع ويب ميد نكشف لكم ابرز فوائد البقدونس

الوقاية من السرطان

يحتوي البقدونس على كمية كبيرة من الفلافون أبيجينين ورغم أن الطهي أو التجفيف قد يقلل من بعض فوائد البقدونس الصحية الأخرى، إلا أنه يزيد من كمية الأبيجينين المتاحة فيه وفي الواقع، يُعد البقدونس المجفف أفضل مصدر طبيعي للأبيجينين.

الفلافونات هي أصباغ موجودة في بعض النباتات المزهرة ومضادات أكسدة قوية وقد أظهر الأبيجينين إمكانات خاصة كعامل مضاد للسرطان، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

إدرار البول

الإدرار هو العملية التي تقوم بها الكليتان بإنتاج كمية إضافية من البول للتخلص من مادة معينة في الجسم ويُعد البقدونس مدرًا طبيعيًا قويًا للبول، ويمكن أن يساعد في تقليل الانتفاخ وخفض ضغط الدم.

صحة العظام

البقدونس غني بفيتامين ك، الذي يرتبط بصحة العظام و يدعم هذا الفيتامين نمو العظام وكثافة المعادن فيها.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على البقدونس أنه يساعد في الحماية من هشاشة العظام لدى الفئران.

صحة العين

يحتوي البقدونس على فيتامين أ، الذي يساعد على حماية سطح العين، بالإضافة إلى اللوتين والزياكسانثين، وهما مضادان للأكسدة يساعدان على منع التنكس