البرازيل تستعيد نيمار قبل المونديال.. ورهان على القيادة والخبرة

علق الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، على عودة النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف منتخب البرازيل، بعد إعلان كارلو أنشيلوتي المدير الفني ضمه ضمن قائمة الفريق.

وقال عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك، إن اسم نيمار تصدّر التريند العالمي خلال الساعات الماضية، عقب عودته للمشاركة مع المنتخب، في خطوة وصفها كثيرون بأنها “حلم” للنجم البرازيلي قبل الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم في الولايات المتحدة.

وأضاف أن حالة الفرحة بعودة نيمار تعكس قيمته الكبيرة لدى الجماهير البرازيلية، باعتباره أحد أبرز نجوم الجيل الحالي، رغم عدم تتويجه بلقب كأس العالم حتى الآن، مشيرًا إلى أن المنتخب البرازيلي يبدو في حاجة إلى نجم وقائد داخل الملعب، على غرار ميسي ورونالدو، خاصة في ظل تراجع مستواه النسبي مؤخرًا وعودته من إصابة قوية.

وأوضح أن نيمار يسعى لقيادة البرازيل نحو استعادة لقب كأس العالم الغائب منذ 24 عامًا، بعد أن كان آخر تتويج للمنتخب الأكثر فوزًا بالبطولة.

واختتم بأن نيمار، الذي يشارك مع منتخب البرازيل منذ عام 2010 وخاض 128 مباراة سجل خلالها 79 هدفًا، لا يزال أمامه سجل كبير يمكن أن يضيف إليه إنجازًا تاريخيًا حال تألقه وقيادته للبرازيل نحو اللقب العالمي.