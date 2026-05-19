مصادر داخل رابطة الأندية تكشف تفاصيل تسليم درع الدوري غدا

كشفت مصادر داخل رابطة الأندية المحترفة عن تفاصيل تسليم درع الدوري غدا للفريق المتوج

واكدت المصادر أن طائرة هليكوبتر سوف تقوم بنقل درع الدوري حيث سيتم تسليمه في الملعب

سيناريوهات تسليم درع الدوري غدا

وفي حال تمكن الزمالك من الفوز او التعادل امام سيراميكا كليوباترا سيتم تتويج الزمالك بالدرع في استاد القاهرة

بينما في حال تعرض الزمالك للهزيمة وتمكن بيراميدز من الفوز امام سموحه سيتم اعلان بيراميدز الفريق المتوج و سيتم تسليمه الدرع في استاد الدفاع الجوي

والأهلي كسب المصري الدرع هيروح برج العرب

وفي حال تعرض الزمالك للهزيمة وتعادل بيراميدز او هزم سيعلن فريق الاهلي بطلا للدوري وسيتسلم الدرع بملعب برج العرب