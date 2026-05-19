الاتحاد الدولي للرماية يختار محمد وهدان مندوبا فنيا في أولمبياد لوس أنجلوس 2028

محمد سمير

أعلن الاتحاد الدولي للرماية اختيار المصري محمد وهدان مندوبا فنيا لمنافسات رماية الخرطوش بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2028، المقرر إقامتها بمدينة لوس أنجلوس خلال الفترة من 14 إلى 30 يوليو 2028.

ويعد هذا الاختيار إنجازا تاريخيا جديدا للكفاءات المصرية داخل الاتحادات الرياضية الدولية، حيث إنها المرة الثانية على التوالي التي يتم فيها تعيين محمد وهدان مندوبا فنيا للألعاب الأولمبية، بعدما سبق له تولي المهمة نفسها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

كما تعد هذه السابقة الأولى في تاريخ الاتحاد الدولي للرماية التي يتم خلالها تعيين نفس الشخص مندوبا فنيا لدورتين أولمبيتين متتاليتين، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها وهدان على المستوى الدولي، تقديرا لخبراته الفنية والتنظيمية الواسعة في رياضة الرماية.

ويشغل محمد وهدان منصب رئيس لجنة الخرطوش بالاتحاد الدولي للرماية، حيث لعب دورا خلال السنوات الماضية في تطوير مسابقات اللعبة والإشراف على العديد من البطولات الكبرى وفق أعلى المعايير الدولية.

وجاء في الخطاب الرسمي المرسل من الاتحاد الدولي للرماية، برئاسة الأمين العام أليساندرو نيكوترا دي سان جياكومو، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد وافقت رسميًا على تعيين محمد وهدان مندوبا فنيا لرماية الخرطوش في أولمبياد لوس أنجلوس 2028، مؤكدة ثقتها الكاملة في قدراته وخبراته الفنية والتنظيمية لضمان إقامة منافسات الرماية وفق أعلى معايير العدالة والسلامة والتميز، بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي ولوائح الاتحاد الدولي.

وأكد الاتحاد الدولي في خطابه أن اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 ستتواصل مع وهدان خلال الفترة المقبلة للتنسيق بشأن ترتيبات المنافسات، معربًا عن ثقته في مساهمته الفعالة في نجاح تنظيم مسابقات الرماية خلال الألعاب الأولمبية المقبلة.

