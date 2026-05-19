مورينيو يقترب من العودة إلى ريال مدريد بعقد موسمين

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو من العودة إلى قيادة ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، بعد موافقة إدارة النادي على الشروط التي وضعها المدرب البرتغالي لتولي المهمة.

وبحسب التقارير، فإن إدارة ريال مدريد أبدت موافقتها على كافة مطالب مورينيو، تمهيدًا لتوقيع عقد يمتد لمدة موسمين، في خطوة قد تعيد المدرب البرتغالي إلى ملعب «سانتياجو برنابيو» بعد سنوات من رحيله عن النادي الملكي.

وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات بين الطرفين شهدت تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وسط رغبة من إدارة ريال مدريد في الاستفادة من خبرات مورينيو الكبيرة، خاصة في ظل التحديات التي تنتظر الفريق خلال الموسم المقبل على المستويين المحلي والأوروبي.

ويُعد مورينيو من أبرز المدربين الذين تولوا تدريب ريال مدريد، بعدما قاد الفريق بين عامي 2010 و2013، وحقق معه عدة ألقاب، أبرزها الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، إلى جانب تقديم مستويات قوية في دوري أبطال أوروبا.