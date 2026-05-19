جمال العدل لـ صدى البلد : بدأنا التحضيرات لـ ورد وشوكولاتة 2

كشف المنتج جمال العدل عن بدء التحضيرات الرسمية للجزء الثاني من مسلسل «ورد وشوكولاتة»، مؤكدًا أن العمل الجديد يحمل العديد من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير.

وقال العدل، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، بدأنا بالفعل جلسات التحضير الخاصة بالجزء الجديد، موضحًا أن صناع المسلسل يحرصون على تقديم تجربة مختلفة ومميزة تليق بتوقعات الجمهور الذي ارتبط بأحداث وشخصيات العمل منذ عرضه الأول.

وأضاف أن الجزء الثاني من «ورد وشوكولاتة» سيشهد تطورات كبيرة على مستوى الأحداث والشخصيات، مشيرًا إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع مفاجآت عديدة سواء في الخط الدرامي أو على مستوى المشاركين في العمل، وهو ما سيمنح المسلسل حالة خاصة عند عرضه.

وأكد جمال العدل أن النجاح الذي حققه الجزء الأول كان دافعًا قويًا للتفكير في استكمال الحكاية وتقديم موسم جديد.

واختتم جمال العدل تصريحاته لـ«صدى البلد» بالتأكيد على أن الجزء الثاني من «ورد وشوكولاتة» سيكون مختلفًا ويحمل حالة درامية مميزة، معربًا عن حماسه الكبير لعودة العمل للجمهور.