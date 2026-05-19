البابا تواضروس يستقبل مجموعة خدمية من إيبارشية غربي كندا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، مجموعة من شباب وخدام كنيسة الشهيدين مار جرجس وأبي سيفين بإيبارشية مسيساجا وڤانكوڤر وغربي كندا وذلك برفقة القس جورج إبراهيم كاهن الكنيسة، وذلك في منتصف زيارتهم الخدمية إلى مصر.

حيث يقوم الخدام خلال زيارتهم بتقديم خدمات تعليمية وتوعوية في عدد من الكنائس بالمناطق الأكثر احتياجًا من ضمنها كنيسة القديسة آناسيمون الملكة بحي الوليدية بأسيوط.

أهمية مصر وقيمتها

عبّر قداسة البابا عن سعادته بحماس الشباب واستعدادهم للخدمة، وحرص على الاستماع إلى توقعاتهم وانطباعاتهم الأولى عن الأماكن الأثرية والمعالم الكنسية التي زاروها.

وحدثهم عن أهمية مصر وقيمتها جغرافيًّا وتاريخيًا، مشيرًا أنها ذُكِرَت في مصر في الكتاب المقدس عشرات المرات.

تم ترتيب المؤتمر من خلال مكتب "HIGH"، وهو المكتب المعني بالتنسيق الخدمي بين إيبارشيات المهجر والمناطق المحتاجة في مصر. وقد أُنشئ هذا المكتب بقرار من المجمع المقدس في مارس ٢٠٢٤، ويحمل اسم HIGH، اختصارًا لعبارة:

Hands in God’s Hand.