قداسة البابا تواضروس يلتقي كهنة الرعاية الاجتماعية

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، جانبًا من الاجتماع السنوي لكهنة الرعاية الاجتماعية بإيبارشيات الكرازة المرقسية، وذلك بالمقر البابوي بالقاهرة.

تطوير آليات الخدمة

ألقى قداسته كلمة مناسبة لخدمتهم، وشجعهم على المزيد من الاهتمام بالأسر التي يخدمونها، مع ضرورة تطوير أدوات وآليات الخدمة بما يسهم في تنمية حياتهم وتحسين ظروفهم.

وقدم القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، الشكر لقداسة البابا على دعمه الدائم وبعدة أشكال هذه الخدمة التي لها الأولوية في خدمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.