الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية في تصفيات أمم أفريقيا 2027

إسلام مقلد

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس الأمم الأفريقية 2027، عن وقوع منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية ومعه منتخبات: أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

القرعة أقيمت في قاعة المؤتمرات الكبرى، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور ممثلي 48 منتخباً، تشارك في هذه التصفيات بالإضافة لقيادات الاتحاد الأفريقي، والدكتور مصطفى عزام، الأمين العام للاتحاد المصري لكرة القدم، وضيوف الشرف، الإيفواري ماكس جراديل، والنيجيري وليام إيكونج، والكونغولي تريزور مابي مبوتو، بالإضافة لعصام الحضري، أحد أعظم حراس المرمى في تاريخ القارة.

المنتخبات الـ 48 المشاركة في هذه التصفيات، تم توزيعها على 12 مجموعة تلعب كدوري ذهاباً وإياباً، على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة للنهائيات مع الوضع في الاعتبار صعود منتخبات كينيا وتنزانيا وأوغندا، بغض النظر عن نتائجها في التصفيات.

كان الاتحاد الأفريقي قد قسم المنتخبات التي تشارك في هذه التصفيات إلى 4 مستويات، وكان منتخب مصر صاحب المقام الرفيع في التتويج بالبطولة برصيد 7 ألقاب، ضمن المستوى الأول، رفقة منتخبات المغرب والسنغال ونيجيريا والجزائر وكوت ديفوار وتونس والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو.

الجدير بالذكر أن نهائيات النسخة المقبلة، والتي تحمل الرقم 36 تقام خلال الفترة ما بين 19 يونيو و 17 يوليو العام المقبل، بمشاركة 24 منتخباً، وبتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، وهي المرة الأولى منذ انطلاق البطولة عام 1957 التي تقام لبطولة في ضيافة ثلاث دول.

