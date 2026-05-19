منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لكأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، للدخول في معسكر مغلق خلال الأيام المقبلة، ضمن المرحلة الأخيرة من التحضيرات استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026.

انطلاق المعسكر في مشروع الهدف

ومن المقرر أن يبدأ معسكر المنتخب يوم الخميس 21 مايو الجاري، ويستمر حتى 26 مايو داخل مشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل المواجهات المقبلة.

إقامة الفراعنة في التجمع الخامس

ويغادر المنتخب يوم 27 مايو إلى أحد فنادق التجمع الخامس، إذ يستقر اللاعبون داخله، لقضاء الفترة المتبقية من المعسكر المغلق، والتي تتزامن مع فترة عيد الأضحى.

ودية قوية أمام روسيا

ويختتم الفراعنة تحضيراتهم بخوض مباراة ودية قوية أمام منتخب روسيا لكرة القدم يوم 28 مايو على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني للوصول إلى أفضل درجة جاهزية قبل انطلاق منافسات المونديال.

إعلان القائمة بعد نهاية الدوري

ومن المنتظر أن يعلن حسام حسن مساء غد الأربعاء قائمة اللاعبين المشاركين في المعسكر، عقب انتهاء مباريات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز، والتي تضم عددًا كبيرًا من العناصر الأساسية للمنتخب من أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، إلى جانب المحترفين بالخارج.