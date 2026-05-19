ترقص بملابس خادشة للحياء.. القبض على صانعة محتوى تتلفظ بعبارات مسيئة في العبور

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية ، وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.