يارا السكري لـ لما جبريل عبر الحكاية: تجربة فيلم صقر وكناريا مع محمد إمام وشيكو مهمة بالنسبة لي

كشفت الفنانة يارا السكري، تفاصيل مشاركتها في فيلم “صقر وكناريا” الذي بطولة الفنانين محمد إمام وشيكو، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، ومقرر عرضه في السينمات بصيف 2026.



وقالت يارا السكري خلال تصريحات مع الإعلامية لما جبريل ببرنامج “الحكاية" على إم بي سي مصر: أنا مبسوطة بتجربة صقر وكناريا وهي تجربة مهمة جدا بالنسبالي وإضافة في مشواري الفني ومبسوطة أن أول ظهور ليا في السينما مع محمد إمام وشيكو، والفيلم أكشن كوميدي، وشخصيتي فيه اندافعية ومتسرعة وبتتصرف تصرفات طائشة وفي موقع بتجمعني بانتصار ويسرا اللوزي وشيكو.

وقالت يارا السكري إنها سعيدة بالعمل مع نجوم الفيلم: الشغل مع شيكو ومحمد إمام وانتصار كوميدينات كنا بنعيد التصوير كتير بسبب كتر الضحك، والفيلم ممتنع جدا ومبسوطة بإشادة المستشار تركي آل الشيخ بالفيلم.

