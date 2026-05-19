أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وهذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

تشهد محافظات جنوب الصعيد استمرارًا في الأجواء شديدة الحرارة والموجة الحارة غير المسبوقة، حيث سجلت محافظة أسوان اليوم درجة حرارة قياسية بلغت 48 درجة مئوية في الظل.

وأوضحت تقارير الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تبدأ هذه الموجة الحارة في الانكسار تدريجيًا على مناطق جنوب الصعيد بدءًا من يوم الخميس الموافق 21 مايو 2026.

إرشادات هامة للمواطنين:

نظراً للارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تُهيب الجهات المعنية بالمواطنين ضرورة اتباع التعليمات التالية حفاظاً على سلامتهم:

-عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخاصة خلال ساعات الذروة (من الظهر وحتى العصر).

-الإكثار من تناول السوائل والمشروبات الباردة، وعلى رأسها المياه طوال اليوم.

- يُفضل ارتداء الملابس القطنية الخفيفة وفاتحة اللون، مع استخدام أغطية الرأس عند الاضطرار للخروج.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 35 20

العاصمة الجديدة 36 21

6 اكتوبر 36 21

بنها 34 19

دمنهور 32 18

وادى النطرون 34 19

كفر الشيخ 34 19

بلطيم 26 18

المنصورة 34 19

الزقازيق 35 20

شبين الكوم 34 19

طنطا 34 19

دمياط 24 18

بورسعيد 27 19

الإسماعيلية 35 20

السويس 35 21

العريش 28 18

رفح 28 17

رأس سدر 36 21

نخل 35 17

كاترين 31 15

الطور 37 24

طابا 36 23

شرم الشيخ 40 25

الغردقة 39 26

الاسكندرية 26 18

العلمين 26 17

مطروح 25 17

السلوم 27 18

سيوة 37 24

رأس غارب 38 24

سفاجا 39 25

مرسى علم 40 26

شلاتين 39 24

حلايب 36 24

أبو رماد 37 23

مرسى حميرة 35 23

أبرق 37 24

جبل علبة 39 26

رأس حدربة 35 25

الفيوم 39 21

بني سويف 40 22

المنيا 41 21

أسيوط 42 22

سوهاج 44 27

قنا 46 28

الأقصر 47 29

أسوان 48 31

الوادى الجديد 47 30

أبوسمبل 47 29