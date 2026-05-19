وصول دفعة جديدة من الجرحي والمرضى الفلسطينيين إلى ميناء رفح البري

وصلت إلى ميناء رفح البري بشمال سيناء، دفعة جديدة من الجرحي والمرضى ومرافقيهم الفلسطينيين ، قادمين من قطاع غزة.



وصرح مصدر مسؤول بأن الفرق الطبية الخاصة بوزارة الصحة تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضي ، تمهيدا لتحويلهم إلي العلاج في عدد من مستشفيات الجمهورية بواسطة سيارات الإسعاف المصرية.. مشيرا إلى أن الدفعة الجديدة تضم 77 فلسطينيا بينهم 29 جريحا ومريضًا ، و48 مرافقًا.



وأشار إلى أن الدفعة تعد الـ42 التي تصل إلى شمال سيناء، حيث سبقها وصول 41 دفعة منذ قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري في شهر فبراير الماضي.



كما غادر الفلسطينيون الذين تلقوا العلاج في المستشفيات المصرية في اتجاه قطاع غزة ، عبر بوابة ميناء رفح البري، بعد إنهاء إجراءات عودتهم إلى قطاع غزة.