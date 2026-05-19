قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز
واشنطن تصعّد ضغوطها على طهران .. الخزانة الأمريكية تتعهد بملاحقة شبكات بيع النفط الإيراني بلا هوادة
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4
وكيل النواب يرفض اتهامات تلوث النيل : الكلام المرسل يضر الاقتصاد
الدفاع الإماراتية : تعاملنا بنجاح مع 6 مسيرّات معادية الساعات الـ48 الماضية
فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم
أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة
وصول دفعة جديدة من الجرحي والمرضى الفلسطينيين إلى ميناء رفح البري
أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وهذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
السفير السوداني للإمام الأكبر: نُقدر اهتمامكم بأبنائكم السودانيين الدارسين بالأزهر
منزعج من زوجين بيبوسوا بعض | منشور صادم لـ آية سماحة بسبب تصريح عبدالله رشدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من المتابعة المستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر داخل الأسواق المحلية، سواء في عمليات البيع أو الشراء.

أسعار الذهب في مصر

ويواصل الذهب جذب اهتمام قطاع واسع من المواطنين، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ما يدفع الكثيرين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار            سعر البيع       سعر الشراء   
     
عيار 24           7,805 جنيه      7,735 جنيه   
عيار 21           6,830 جنيه      6,770 جنيه   
عيار 18           5,855 جنيه      5,805 جنيه   
عيار 14           4,555 جنيه      4,515 جنيه   
الجنيه الذهب      54,640 جنيه     54,160 جنيه  
الأونصة بالجنيه   242,785 جنيه    240,650 جنيه 
الأونصة بالدولار  4,504.91 دولار 

أسعار الذهب اليوم في مصر

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، يأتي في مقدمتها معدلات العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع انخفاض المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو ارتفاع الإنتاج العالمي في انخفاض قيمة المعدن الأصفر.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في تحديد اتجاهات المستثمرين، إذ يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا لحماية المدخرات، وهو ما ينعكس على ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وتؤثر كذلك تحركات أسعار النفط العالمية، إلى جانب التوترات السياسية والاقتصادية، على أداء سوق الذهب، حيث يتجه المستثمرون إلى شراء الذهب للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يواصل الحفاظ على مكانته الاستثمارية

ويحافظ الذهب على مكانته كأحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار الآمن، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله الخيار المفضل لدى شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم ومدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل اهتمام واسع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثر الأسعار بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية، الأمر الذي يبقي المعدن الأصفر تحت المتابعة المستمرة من جانب المستثمرين والمستهلكين.

سعر الذهب الان الذهب سعر الذهب ذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

إجازة عيد الاضحى 2026

بعد قرار الحكومة.. فئات محرومة من إجازة عيد الأضحى

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار والدولار.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد