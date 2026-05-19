أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من المتابعة المستمرة من جانب المواطنين والمستثمرين، بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر داخل الأسواق المحلية، سواء في عمليات البيع أو الشراء.

أسعار الذهب في مصر

ويواصل الذهب جذب اهتمام قطاع واسع من المواطنين، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ما يدفع الكثيرين إلى متابعة الأسعار بشكل يومي لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 7,805 جنيه 7,735 جنيه

عيار 21 6,830 جنيه 6,770 جنيه

عيار 18 5,855 جنيه 5,805 جنيه

عيار 14 4,555 جنيه 4,515 جنيه

الجنيه الذهب 54,640 جنيه 54,160 جنيه

الأونصة بالجنيه 242,785 جنيه 240,650 جنيه

الأونصة بالدولار 4,504.91 دولار

أسعار الذهب اليوم في مصر

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، يأتي في مقدمتها معدلات العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع الطلب مع انخفاض المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو ارتفاع الإنتاج العالمي في انخفاض قيمة المعدن الأصفر.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في تحديد اتجاهات المستثمرين، إذ يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا لحماية المدخرات، وهو ما ينعكس على ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

وتؤثر كذلك تحركات أسعار النفط العالمية، إلى جانب التوترات السياسية والاقتصادية، على أداء سوق الذهب، حيث يتجه المستثمرون إلى شراء الذهب للتحوط من المخاطر وتقلبات الأسواق المالية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يواصل الحفاظ على مكانته الاستثمارية

ويحافظ الذهب على مكانته كأحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار الآمن، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله الخيار المفضل لدى شريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في الحفاظ على قيمة أموالهم ومدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل اهتمام واسع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثر الأسعار بالتطورات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية، الأمر الذي يبقي المعدن الأصفر تحت المتابعة المستمرة من جانب المستثمرين والمستهلكين.