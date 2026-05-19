40 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال

تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال في مجمع الصالات بستاد القاهرة الدولي وذلك خلال الفترة ما بين 22 وحتى 24 من شهر مايو الجاري.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف أنحاء العالم حيث قام بالتسجيل في البطولة 231 لاعبًا يمثلون 40 دول وهم المغرب، البلد المحايد، الجزائر، النمسا، البرازيل، بلغاريا، كندا، تشيلي، الصين، إسبانيا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، الهند، إيران، أيرلندا، آيسلندا، إيطاليا، الأردن، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، السعودية، ماليزيا، المكسيك، نيجيريا، بولندا، البرتغال، رومانيا، تونس، تركيا، الإمارات، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ويأتي تنظيم مصر للبطولة امتدادًا للنجاحات الكبيرة التي حققتها في استضافة الأحداث الدولية خلال السنوات الماضية، وهو ما عزز ثقة الاتحاد الدولي في منحها شرف تنظيم البطولة من جديد.

وكانت مصر قد نجحت العام الماضي في استضافة بطولة كأس العالم لسلاح السيف للسيدات وحظت البطولة على إشادات دولية واسعة بالإضافة إلى نجاحها هذا العام في استضافة كأس العالم لسلاح الشيش للرجال والسيدات في شهر إبريل الماضي.

وتُعد البطولة فرصة قوية للاعبي المنتخب المصري للاحتكاك بأفضل المصنفين عالميًا، واكتساب المزيد من الخبرات، إلى جانب المنافسة على تحقيق نتائج مميزة أمام الجماهير المصرية.