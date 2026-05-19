قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز
واشنطن تصعّد ضغوطها على طهران .. الخزانة الأمريكية تتعهد بملاحقة شبكات بيع النفط الإيراني بلا هوادة
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4
وكيل النواب يرفض اتهامات تلوث النيل : الكلام المرسل يضر الاقتصاد
الدفاع الإماراتية : تعاملنا بنجاح مع 6 مسيرّات معادية الساعات الـ48 الماضية
فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم
أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة
وصول دفعة جديدة من الجرحي والمرضى الفلسطينيين إلى ميناء رفح البري
أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وهذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
السفير السوداني للإمام الأكبر: نُقدر اهتمامكم بأبنائكم السودانيين الدارسين بالأزهر
منزعج من زوجين بيبوسوا بعض | منشور صادم لـ آية سماحة بسبب تصريح عبدالله رشدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صحيفة سبورت: برشلونة يرغب في ضم عمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش
حمزة شعيب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة، في إطار سعي النادي الكتالوني لتدعيم خط هجومه استعدادًا للمواسم القادمة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة تتابع موقف عمر مرموش عن قرب، خاصة في ظل بحث النادي عن مهاجم جديد قادر على تعويض البولندي روبرت ليفاندوفسكي وقيادة هجوم الفريق مستقبلًا.

ويواصل مرموش تقديم مستويات مميزة في مشواره الاحترافي، بعدما انتقل إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، عقب تألقه اللافت في الدوري الألماني، وهو ما جعله محل اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، قبل أن يختار العمل تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يواجه صعوبات في مفاوضاته مع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، خاصة بعد دخول باريس سان جيرمان بقوة على خط الصفقة، كما يضع النادي الكتالوني البرازيلي جواو بيدرو، لاعب تشيلسي، ضمن الخيارات البديلة، إلا أن المطالب المالية المرتفعة تمثل عقبة أمام إتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة ترى في عمر مرموش خيارًا مناسبًا من الناحية الفنية، خاصة مع قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، إلى جانب امتلاكه أسلوب لعب جماعي يتناسب مع فلسفة الفريق.

وأضافت أن الثنائي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، والمدرب هانز فليك، معجبان بإمكانات اللاعب المصري، ويعتقدان أنه قادر على تقديم إضافة قوية للفريق حال التعاقد معه.

وأوضحت "سبورت" أن برشلونة قد يتحرك بشكل رسمي لضم مرموش حال تعثر الصفقات الأخرى، رغم أن إتمام التعاقد لن يكون سهلًا، في ظل تمسك مانشستر سيتي باستعادة جزء كبير من قيمة الصفقة التي دفعها لضمه، إلى جانب اهتمام عدة أندية أوروبية أخرى بالحصول على خدماته، من بينها أتلتيكو مدريد وميلان وجالطة سراي.

برشلونة مانشستر سيتي عمر مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

إجازة عيد الاضحى 2026

بعد قرار الحكومة.. فئات محرومة من إجازة عيد الأضحى

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار والدولار.. أسعار العملات اليوم الثلاثاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد