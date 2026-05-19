صحيفة سبورت: برشلونة يرغب في ضم عمر مرموش

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة، في إطار سعي النادي الكتالوني لتدعيم خط هجومه استعدادًا للمواسم القادمة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن إدارة برشلونة تتابع موقف عمر مرموش عن قرب، خاصة في ظل بحث النادي عن مهاجم جديد قادر على تعويض البولندي روبرت ليفاندوفسكي وقيادة هجوم الفريق مستقبلًا.

ويواصل مرموش تقديم مستويات مميزة في مشواره الاحترافي، بعدما انتقل إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، عقب تألقه اللافت في الدوري الألماني، وهو ما جعله محل اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، قبل أن يختار العمل تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة يواجه صعوبات في مفاوضاته مع أتلتيكو مدريد للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، خاصة بعد دخول باريس سان جيرمان بقوة على خط الصفقة، كما يضع النادي الكتالوني البرازيلي جواو بيدرو، لاعب تشيلسي، ضمن الخيارات البديلة، إلا أن المطالب المالية المرتفعة تمثل عقبة أمام إتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة ترى في عمر مرموش خيارًا مناسبًا من الناحية الفنية، خاصة مع قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، إلى جانب امتلاكه أسلوب لعب جماعي يتناسب مع فلسفة الفريق.

وأضافت أن الثنائي ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، والمدرب هانز فليك، معجبان بإمكانات اللاعب المصري، ويعتقدان أنه قادر على تقديم إضافة قوية للفريق حال التعاقد معه.

وأوضحت "سبورت" أن برشلونة قد يتحرك بشكل رسمي لضم مرموش حال تعثر الصفقات الأخرى، رغم أن إتمام التعاقد لن يكون سهلًا، في ظل تمسك مانشستر سيتي باستعادة جزء كبير من قيمة الصفقة التي دفعها لضمه، إلى جانب اهتمام عدة أندية أوروبية أخرى بالحصول على خدماته، من بينها أتلتيكو مدريد وميلان وجالطة سراي.