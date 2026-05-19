كاراجر يواصل هجومه على محمد صلاح بعد بيانه الأخير بشأن ليفربول

واصل جيمي كاراجر، محلل قنوات سكاي سبورتس، انتقاداته الحادة تجاه النجم المصري محمد صلاح، بعد البيان الذي نشره مؤخرًا عبر حساباته الرسمية وانتقد خلاله بشكل غير مباشر أسلوب لعب مدرب ليفربول آرني سلوت.

وكان محمد صلاح قد أكد في بيانه أن ليفربول اعتاد على تقديم كرة هجومية قوية يخشاها المنافسون، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بصورة مختلفة خلال الموسم الحالي.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع برصيد 62 نقطة.

وسبق أن هاجم كاراجر بيان محمد صلاح، معتبرًا أن توقيته غير مناسب للفريق، كما اتهم اللاعب بالأنانية والتصرف بشكل سيئ في مرحلة حساسة بالنسبة لليفربول، في الوقت الذي أعلن فيه دعمه للمدرب آرني سلوت.

وقال كاراجر تعليقًا على تفاعل كورتيس جونز مع منشور محمد صلاح:"أعتقد أن جونز علّق على المنشور، أليس كذلك؟ لقد وضع رمز التصفيق".

وأضاف:"اعتقدت أن ذلك كان غريبًا بعض الشيء، وقلت لنفسي يا إلهي، لهذا السبب لا نلعب كرة قدم سريعة وقوية، بسبب وجود بعض اللاعبين في التشكيلة مثل كورتيس جونز، الذي يأخذ ست لمسات قبل تمرير الكرة، وقلت له اهدأ قليلًا وابتعد عن هذا الأمر".

وتابع:"دعوا صلاح يفعل ما يريد، فهو راحل على أي حال، وأنا لست مهتمًا بذلك كثيرًا، ربما ينظر اللاعبون إليه كقدوة، لكني أرى أن ما فعلوه جميعًا كان تصرفًا أحمق".

واختتم كاراجر تصريحاته قائلًا:"قلت في وقت سابق من الموسم إنه يحاول التسبب في إقالة المدرب، والآن سواء اتفق الناس معي أم لا، فقد أثبتت الأحداث صحة كلامي بعدما خرج وفعل ذلك مجددًا، والاعتقاد بأنه يفعل ذلك من أجل ليفربول أمر خاطئ، هو يفعل ذلك من أجل نادي صلاح الذي يلعب لصالح ليفربول".