الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رفض استئناف نادي أندورا وتثبيت عقوبات بيكيه ومسؤولي النادي

إسلام مقلد

رفضت لجنة الاستئناف التابعة لـ الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، الاستئناف المقدم من نادي أندورا، بشأن العقوبات الموقعة على عدد من مسؤولي النادي، عقب الأحداث العنيفة التي شهدتها مباراة الفريق أمام ألباسيتي.

تقرير الحكم يحسم القرار

وذكرت صحيفة دياري دي أندورا أن لجنة الاستئناف اعتبرت الوقائع الواردة في تقرير الحكم صحيحة وثابتة، ما دفعها لتأييد جميع العقوبات الموقعة دون أي تخفيف.

كما رفضت اللجنة المستندات والإفادات التي تقدم بها النادي، والتي تضمنت شهادات من بعض المتضررين وتقارير من شركة الأمن الخاصة، مؤكدة أن هذه الأدلة كان يجب تقديمها خلال المرحلة الابتدائية من القضية، وليس أثناء الاستئناف.

وشددت اللجنة على أن تقرير الحكم يتمتع بقرينة الصحة ما لم يتم إثبات عكسه بأدلة واضحة، وهو ما لم ينجح النادي في تقديمه.

استمرار إيقاف جيرارد بيكيه

ومن أبرز النقاط التي تناولها القرار، العقوبة المفروضة على جيرارد بيكيه، رغم عدم شغله أي منصب رسمي داخل الهيكل الإداري للنادي.

وأوضحت اللجنة أن بيكيه، بصفته المساهم الأكبر في شركة “كوسموس هولدينج”، المالكة للنادي، يقوم فعليًا بمهام تعادل مهام رئيس النادي، ما يجعله خاضعًا للوائح الاتحاد الإسباني، وبالتالي يستمر قرار إيقافه.

العقوبات تطال مسؤولي النادي

كما ثبتت اللجنة العقوبات الموقعة على عدد من مسؤولي النادي، وهم:

خاومي نوغيس المدير الرياضي

فيران فيلاسيكا رئيس النادي

كريستيان لانزاروت مندوب الفريق

في قرار يمثل ضربة قوية لنادي أندورا قبل المرحلة المقبلة.

إجازة عيد الأضحى 2026

