تحقيقات وملفات

تجميل أسوار المدينة الجامعية بأسيوط بجداريات من إبداع طلاب فنون جميلة

إيهاب عمر

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، أعمال تجميل أسوار المدينة الجامعية، والتي نُفذت من خلال مجموعة من الجداريات الفنية التي أبدعها طلاب قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي الحفناوي، عميد كلية الفنون الجميلة، في إطار حرص الجامعة على دعم المواهب الطلابية وتشجيع الأنشطة الفنية والإبداعية داخل الحرم الجامعي.

وأشاد الدكتور أحمد المنشاوي بالأعمال الفنية التي قدمها طلاب كلية الفنون الجميلة، مثمنًا فكرة توظيف الأعمال الطلابية ومشروعات التخرج في تجميل وتطوير الحرم الجامعي، بما يعكس ما تمتلكه الكلية من كوادر أكاديمية وأعضاء هيئة تدريس متميزين، قادرين على اكتشاف المواهب الطلابية وصقل قدراتهم الفنية والإبداعية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجه الجامعة نحو إضفاء طابع جمالي وحضاري على منشآتها المختلفة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن أفكارهم وإبداعاتهم الفنية من خلال تنفيذ أعمال تعكس هوية الجامعة وتنوعها الثقافي والحضاري.

وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن الجداريات التي نفذها الطلاب تعكس مستوى متميزًا من الإبداع والمهارة الفنية، فضلًا عن وعيهم بأهمية الفن التشكيلي ودوره في تحسين البيئة البصرية داخل الجامعة، بما يسهم في توفير مناخ جامعي جاذب ومحفز على التعلم والإبداع.

وتم تنفيذ أعمال التجميل تحت إشراف الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر بطرس، رئيس قسم التصوير، و محمود عنتر، مدير عام المدن الجامعية، و عماد محمد سيد، مدير مدن الطلاب، وبمتابعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم التصوير.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالمولى حرص جامعة أسيوط على دعم الأنشطة الفنية والإبداعية، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفاعلة في تطوير البيئة الجامعية، بما يسهم في بناء شخصية الطالب الجامعي وتنمية وعيه الفني والثقافي.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن هذه المبادرات تعكس اهتمام الجامعة بالاستفادة من مخرجات العملية التعليمية في تنفيذ أعمال تخدم المجتمع الجامعي، وتسهم في توفير بيئة تعليمية أكثر جذبًا وتحضرًا.

وأوضح الدكتور محمد حلمي الحفناوي أن أعمال التجميل التي تم تنفيذها على أسوار المدينة الجامعية جاءت بمشاركة طلاب قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، وشملت تنفيذ (23) جدارية بمساحات كبيرة ومتنوعة، باستخدام خامات الموزاييك المقاومة للعوامل الجوية، بما يحقق عناصر الاستدامة ويحافظ على المظهر الجمالي للأسوار على المدى الطويل.

وأعرب عميد كلية الفنون الجميلة عن اعتزازه بإتاحة الفرصة لطلاب الكلية للمشاركة في تنفيذ هذه الأعمال الفنية، التي تسهم في تجميل الحرم الجامعي وتعكس مستوى الطلاب الفني والإبداعي.

