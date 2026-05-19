انتصار ضيفة برنامج " معكم".. صور

تحل الفنانة انتصار ضيفة علي برنامج" معكم" مني الشاذلي، والمقرر اذاعته علي قناة أون.

ومن ناحية آخري تواصل الفنانة إنتصار تصوير دورها ضمن أحداث الجزء الثاني من مسلسل بيت بابا.

وقالت انتصار في تصريحات خاصة لصدى البلد: الجزء الثاني من مسلسل بيت بابا، يتكون من 25 حلقة، وسيتم عرضه عقب الانتهاء من تصويره.

وتابعت انتصار: انتظر عرض فيلمين خلال الفترة القادمة، وهما صقر وكناريا، وبالإضافة الي فيلم ابن مين فيهم، وسيعرضان خلال موسم الصيف الجاري في السينمات.

يذكر أن مسلسل بيت بابا بطولة محمد أنور، انتصار، محمد محمود، سامى مغاورى، مريم محمود الجندى سليم الترك، هلا السعيد، أحمد عبد الحميد، عبد الرحمن حسن، مالك عماد، رانيا محمود ياسين، نادين خالد، محسن صبرى، محمد خميس، جان رامز.