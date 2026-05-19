الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تبدأ الأسر في الاستعداد لاستقبال أيام مليئة بالعزومات واللحوم المشوية والفتة والرقاق والأكلات الدسمة التي ترتبط بأجواء العيد المميزة.


ويتناول اغلب الاشخاص اللحوم خلال ايام عيد الاضحى بكثرة ، ولا يعلم البعض مدى خطورة الاكثار من اللحوم الحمراء .

اضرار الاكثار من تناول اللحوم..

 

1-زيادة خطر الإصابة بالسرطان منها : سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي وسرطان الرحم وسرطان الكبد وسرطان الرئة.

وتندرج اللحوم المصنعة بشكل خاص ضمن الفئة 1 من المواد المسرطنة، أي أنها مثبتة علميًا بأنها تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

2-أمراض القلب والأوعية الدموية

3-زيادة خطر الإصابة بالسمنة لدى كل من الأطفال والبالغين

4-مرض السكري من النوع الثاني

5-خطر الإصابة بالفشل الكلوي

6-التسبُّب بتفاقم أعراض نوبات مرض النقرس.

الكمية المسموح بها من اللحوم الحمراء

-الحد من استهلاك اللحوم الحمراء بما لا يزيد عن 3 حصص أسبوعيًا فقط، بوزن 113 إلى 170 غرام تقريبًا لكل حصة من اللحم المطبوخ، كما يُنصح بتقليل استهلاك اللحوم المصنعة قدر الإمكان، أو الأفضل تجنّبها تمامًا.

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

