قبل العيد.. رئيس جامعة القاهرة يوجه بتوفير اللحوم والأضاحي بأسعار مخفضة

وجّه الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بتوفير اللحوم البلدية والأضاحي بدعم من الجامعة وبأسعار مخفضة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وذلك من خلال منفذ البيع التابع للكلية بمركز أبحاث ورعاية العجول أمام مسجد الكلية الجديدة (الغربية) بجوار مدينة الطالبات الجامعية، في الفترة من الأربعاء 20 مايو 2026 وحتى أول أيام عيد الأضحى المبارك، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، عدا يوم الجمعة، ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على دعم منتسبيها والتخفيف من الأعباء المعيشية عنهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وشملت الجولة تفقد مزرعة الأغنام التابعة للكلية، ومتابعة أعمال الرعاية والتسمين والتجهيزات الخاصة بتوفير اللحوم، إلى جانب تفقد مصنع اللحوم والاطلاع على خطوط الإنتاج والتجهيزات الفنية، فضلًا عن زيارة عنبر الدواجن، وعيادات الحيوانات الأليفة، ومركز التحاليل والدراسات التطبيقية البيطرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد سمير عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن جامعة القاهرة تحرص بصورة مستمرة على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية لمنسوبيها، خاصة في المناسبات والأعياد، بما يسهم في تخفيف الأعباء عنهم وتعزيز روح التكافل داخل المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن توفير اللحوم والأضاحي يتم وفق أعلى معايير الجودة والسلامة البيطرية، ووفق الضوابط المقررة، وتحت إشراف متخصصين من كلية الطب البيطري، بما يضمن تقديم منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات الصحية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الوحدات ذات الطابع الخاص والمراكز الإنتاجية والخدمية داخل الجامعة، وتعزيز التعاون معها من خلال شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق الاستدامة ودعم موارد الكليات، مع التوسع في مشاركة جموع الطلاب في مختلف العمليات الإنتاجية والتطبيقية من خلال منصة «أثر».

كما ناقش الدكتور محمد سامي عبدالصادق، خلال الجولة، إجراءات إنشاء مستشفى بيطري تابع للكلية، بما يدعم العملية التعليمية والتدريب العملي للطلاب، ويسهم في تقديم خدمات بيطرية متكاملة وفق أحدث المعايير العلمية والطبية، إلى جانب بحث سبل الاستفادة المثلى من محرقة الكلية بما يحقق الالتزام بالمعايير البيئية والصحية الآمنة في التخلص من المخلفات والحفاظ على البيئة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد سمير عميد كلية الطب البيطري، عن تقديره لدعم إدارة الجامعة المتواصل للكلية وحرصها على تطوير منشآتها ووحداتها المختلفة، مؤكدًا أن الكلية تمتلك كوادر علمية متميزة وإمكانات متقدمة تؤهلها للقيام بدور رائد في مجالات التعليم البيطري والبحث العلمي وخدمة المجتمع، إلى جانب المساهمة في توفير منتجات غذائية آمنة وعالية الجودة بأسعار مناسبة.