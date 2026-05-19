الوادي الجديد تواصل تنفيذ المراجعات الشاملة لطلاب الشهادة الإعدادية بالمساجد

تواصل محافظة الوادى الجديد تنفيذ برنامج المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية داخل المساجد، وذلك بالتنسيق مع مديريتي التربية والتعليم والأوقاف بالمحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعظيم الدور التوعوي والمجتمعي للمساجد كمراكز إشعاع تثقيفي وتعليمي إلى جانب دورها الديني.

وأوضح الشيخ رمضان يوسف، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، أنه تم التنسيق مع مديرية الأوقاف ووضع خطة عمل لتنفيذ مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية على مستوى مراكز المحافظة الإدارية، حيث تتولى الأوقاف توفير المسجد والمكان المناسب للطلاب يوميا عقب صلاة العصر، ويتم استقبال الطلاب ومدرس المادة العلمية لتنفيذ المراجعات النهائية للطلاب.

وأوضح يوسف أن المراجعات تجرى منذ سنوات بالمساجد في الأحياء والقرى المختلفة لضمان مجابهة الدروس والتخفيف على أولياء الأمور، مشيرا إلى التعاون بين قطاع التعليم ومديرية الأوقاف من منطلق الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وبدعم من حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.