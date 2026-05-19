طقس اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026.. أجواء شديدة الحرارة تضرب أغلب المحافظات

تشهد مصر اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 حالة من التقلبات الجوية المصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى استمرار الأجواء الحارة نهارًا مع نشاط للرياح وظهور شبورة مائية كثيفة في بعض المناطق خلال ساعات الصباح الباكر.

وتأتي هذه الموجة الحارة بالتزامن مع تغيرات مناخية تؤثر على مناطق واسعة من البلاد، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل لافت خاصة في محافظات الصعيد، بينما تبقى الأجواء أكثر اعتدالًا نسبيًا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم في مصر

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال الساعات الأولى من الصباح يكون معتدلًا إلى مائل للحرارة، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا مع دخول فترة الظهيرة، ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.

أما خلال ساعات الليل، فتعود الأجواء إلى الاعتدال النسبي، خاصة في المناطق الساحلية وشمال البلاد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بفترة النهار.

وتسجل محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة اليوم، حيث تقترب الحرارة في بعض المناطق من 48 درجة مئوية، ما يزيد من الإحساس بالإجهاد الحراري خلال فترات النهار.

الشبورة المائية تغطي الطرق صباحًا

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تكون شبورة مائية كثيفة في الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل مناطق الشبورة:

القاهرة الكبرى

الوجه البحري

مدن القناة

شمال الصعيد

وسط سيناء

السواحل الشمالية الغربية

وقد تؤدي الشبورة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، لذلك نصحت الأرصاد الجوية قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى، خاصة على الطرق المفتوحة والسريعة.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

كما تشهد عدة مناطق نشاطًا ملحوظًا للرياح تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في المناطق الصحراوية والمكشوفة.

وتؤثر الرياح على:

القاهرة الكبرى

السواحل الشمالية

جنوب سيناء

شمال الصعيد

جنوب الصعيد

الصحراء الغربية

محافظة الوادي الجديد

ومن المتوقع أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة بشكل متقطع، خاصة في المناطق الصحراوية، وهو ما قد يؤثر على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي.

فرص سقوط أمطار خفيفة

ورغم ارتفاع درجات الحرارة، فإن فرص سقوط الأمطار ما تزال قائمة على بعض المناطق الساحلية، حيث توقعت الأرصاد سقوط أمطار خفيفة خلال ساعات الليل على:

السواحل الشمالية الغربية

شمال الوجه البحري

كما توجد فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على مناطق متفرقة من:

السواحل الشمالية الشرقية

جنوب الوجه البحري

القاهرة الكبرى

مدن القناة

وأكدت الهيئة أن هذه الأمطار لن تؤثر على الأنشطة اليومية أو حركة التنقل.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

القاهرة الكبرى

العظمى: 35 درجة مئوية

الصغرى: 20 درجة مئوية

الإسكندرية

العظمى: 26 درجة مئوية

الصغرى: 18 درجة مئوية

مطروح

العظمى: 25 درجة مئوية

الصغرى: 17 درجة مئوية

سوهاج

العظمى: 44 درجة مئوية

الصغرى: 27 درجة مئوية

قنا

العظمى: 46 درجة مئوية

الصغرى: 28 درجة مئوية

أسوان

العظمى: 48 درجة مئوية

الصغرى: 31 درجة مئوية

نصائح مهمة لمواجهة الطقس شديد الحرارة

ومع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ينصح خبراء الأرصاد والمختصون باتباع عدد من الإجراءات الوقائية لتجنب التعرض للإجهاد الحراري، ومن أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الظهيرة

الإكثار من شرب المياه والسوائل

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة

عدم ترك الأطفال داخل السيارات المغلقة

توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات الشبورة

تجنب الأنشطة البدنية الشاقة خلال فترات الذروة

موجة حارة مستمرة وتحذيرات للمواطنين

وتشير توقعات خبراء الطقس إلى استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، خاصة على محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى، وسط متابعة مستمرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لأي تغيرات مفاجئة في الأحوال الجوية.

وينصح المواطنون بمتابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل يومي لمعرفة آخر التحديثات المتعلقة بدرجات الحرارة وحالة الطقس، خصوصًا مع التغيرات المناخية المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.