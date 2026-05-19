رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الساعات المقبلة، موضحة أن الأجواء ستكون معتدلة إلى مائلة للحرارة خلال فترات الصباح الباكر، بينما ترتفع درجات الحرارة نهارًا لتسود أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق، مع طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما تنخفض الحرارة نسبيًا خلال ساعات الليل.

وأشارت الهيئة إلى ظهور شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة بالمناطق الممتدة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، لافتة إلى احتمالية كثافتها أحيانًا على الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية.

وأوضحت استمرار نشاط رياح الخماسين بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تؤدي في بعض الفترات إلى إثارة الرمال والأتربة، خاصة بالمناطق الصحراوية ومحافظة الوادي الجديد.

وتوقعت الهيئة فرصًا لسقوط أمطار خفيفة خلال ساعات الليل على أجزاء من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بشكل متقطع، إلى جانب احتمالات ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وبحسب توقعات الأرصاد، جاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي:

• القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 20 درجة.

•السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة.

•شمال الصعيد: العظمى 41 والصغرى 22 درجة.

•جنوب الصعيد: العظمى 47 والصغرى 30 درجة