رصد طائرات مسيرة.. تفعيل الدفاع الجوي فوق جزيرة كيش وأصفهان بإيران

فعلت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية عملها فوق جزيرة كيش في مياه الخليج، وكذلك فوق مدينة أصفهان جنوبي إيران، بعد رصد طائرات بدون طيار في الأجواء.





ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصادر مطلعة قولها: "بعد رصد طائرات مسيّرة صغيرة في سماء جزيرة كيش، تم تفعيل نظام الدفاع الجوي للتصدي للأهداف المعادية".

ولم تذكر الوكالة تفاصيل إضافية حول مصير الطائرات المسيّرة أو الجهة التي تشغلها.

كما أفادت وكالة "مهر" الإيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في سماء مدينة أصفهان جنوبي البلاد مساء الاثنين، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.