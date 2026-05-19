الزمالك الأقرب للتتويج.. ياسر ريان يتوقع نتائج مباريات حسم الدوري

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، أن عماد النحاس المدير الفني لفريق المصري يسعى لتحقيق الفوز على الأهلي في الجولة الأخيرة والحاسمة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها غدٍ الأربعاء.

وقال ريان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور إن الحالة الفنية التي يظهر بها الأهلي خلال الفترة الأخيرة ترجح كفته لحصد نقاط المباراة أمام المصري، في ظل الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق.

وأضاف أن بيراميدز يتمسك أيضًا بفرصه في المنافسة، حيث يستهدف الفوز على سموحة وانتظار تعثر الزمالك، مشيرًا إلى أن الزمالك يبقى المرشح الأول على الورق للتتويج بلقب الدوري المصري، يليه بيراميدز ثم الأهلي في المركز الثالث من حيث فرص حصد اللقب.