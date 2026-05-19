المفاوضات جارية.. الأهلي يسعى لتحصين نفسه من شكوى توروب في الفيفا

كشف الإعلامي جمال الغندور، أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، سيوقع عقب مباراة المصري المقبلة على مخالصة نهائية ووثيقة تفيد بعدم أحقيته في التقدم بأي شكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن المفاوضات الجارية حاليًا بين إدارة الأهلي ووكيل المدرب تتعلق بالمقابل المالي الخاص بفسخ التعاقد، حيث يتمسك توروب بالحصول على قيمة 5 أشهر، بينما يسعى الأهلي لإنهاء الاتفاق مقابل 4 أشهر فقط.

وأشار إلى أن هناك رغبة من الطرفين في الوصول إلى تسوية نهائية بشكل ودي، من أجل غلق الملف بصورة رسمية عقب نهاية المباراة المقبلة.