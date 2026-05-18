قصور الثقافة تحتفي باليوم العالمي للمتاحف بفعاليات إبداعية للأطفال

ضمن احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي للمتاحف، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية للأطفال من خلال أتوبيس الفن الجميل.

وشهدت الفعاليات زيارة للأطفال من جمعية الخير والتسامح إلى قصر البارون إمبان، حيث استقبلتهم نهلة عبد المحسن، مدير العلاقات العامة بالقصر، وقدمت شرحا مبسطا حول تاريخ إنشاء القصر وأبرز ملامحه المعمارية الفريدة، إلى جانب التعريف بمؤسسه البارون إمبان ودوره في تخطيط حي مصر الجديدة.

كما تضمنت الفعاليات جولة تعريفية داخل القصر نفذتها الأخصائية الشيماء إبراهيم، تناولت خلالها أبرز الفنون والعناصر المعمارية والزخرفية التي يتميز بها القصر، والحضارات المختلفة المستوحى منها تصميمه، بما تضمه من أعمدة وتماثيل وزخارف متنوعة.

وشهد اليوم ورشة حكي تناولت تاريخ نشأة ضاحية مصر الجديدة، بمناسبة مرور 121 عاما على تأسيسها، باعتبار قصر البارون أحد أبرز وأقدم معالمها العمرانية.

واختتمت الفعاليات بورشة فنون "كرافت" تدريب الفنانة سارة علي، باستخدام الفوم الجليتر، صمم خلالها الأطفال تشكيلات متنوعة في أجواء تفاعلية.

ونفذت الجولة ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، في إطار جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنمية الوعي الأثري والثقافي لدى الأطفال، من خلال أنشطة تجمع بين المعرفة والترفيه.