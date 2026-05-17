إلهام أبو الفتح
تحقيقات وملفات

نشاط قصور الثقافة هذا الأسبوع.. المشاركة في مهرجان "الهند -أفريقيا".. انطلاق ملتقى أدباء غرب ووسط الدلتا .. واستمرار عروض نوادي المسرح

جمال الشرقاوي

ضمن فعاليات وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بدءا من اليوم الأحد أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية والأدبية، ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الإبداع وتحقيق العدالة الثقافية.


تستمر الأنشطة حتى السبت 23 مايو الجاري، وتشمل ملتقيات أدبية، أمسيات شعرية، ولقاءات تكريمية، وعروضا مسرحية تقدم بالمجان في القاهرة والمحافظات، إلى جانب جولات فنية للأطفال وورش إبداعية متنوعة، فضلا عن معارض الفنون التشكيلية.


التنورة التراثية تشارك في فعاليات منتدى "الهند -إفريقيا"

تشارك فرقة التنورة التراثية التابعة لهيئة قصور الثقافة في فعاليات مهرجان "الهند - إفريقيا للرقص والموسيقى"، والمقرر انطلاقه بدءا من اليوم الأحد، ويستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري بنيودلهي، على هامش القمة الرابعة لمنتدى الهند - إفريقيا (IAFS-IV).
وتقدم الفرقة بقيادة الفنان محمد صلاح، خلال المهرجان رقصة التحميلة الموسيقية، والتنورة الصوفية والاستعراضية بألوانها المبهجة، وبمصاحبة الآلات الموسيقية التي تعكس روح الفلكلور المصري الأصيل.


الأربعاء.. انطلاق ملتقى أدباء غرب ووسط الدلتا بالإسكندرية

تستقبل المدينة الشبابية بأبو قير بمحافظة الإسكندرية، في الثانية عشرة ظهر الأربعاء 20 مايو، فعاليات الملتقى الأدبي الرابع والعشرين لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، تحت عنوان "تحديات التلقي وآليات التجديد.. أدب الإقليم نموذجا"، دورة الشاعر الراحل د. فوزي خضر.
الملتقى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة على مدار يومين، ويتولى رئاسته الشاعر أحمد معروف شلبي، والأمين العام للملتقى الباحث حمد خالد شعيب، ويتضمن أربع جلسات بحثية، وأمسية شعرية وأخرى قصصية، بالإضافة إلى مائدة مستديرة، وذلك بمشاركة لفيف من الأدباء والباحثين والمفكرين.

تكريم اسم الكاتب سعيد سالم بقصر ثقافة الأنفوشي

وفي إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفاء بالقامات الأدبية، تنظم هيئة قصور الثقافة، بعد غد الثلاثاء، لقاءً لتكريم اسم الكاتب الكبير سعيد سالم، ضمن برنامج "عطر الأحباب"، وذلك في السادسة مساءً بقصر ثقافة الأنفوشي.
يدير اللقاء الشاعر والناقد جابر بسيوني، ويشارك به الأدباء والنقاد د. سحر توفيق، ود. بهاء حسب الله، ومنير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.
ويتضمن اللقاء حديثا عن السيرة الذاتية والإبداعية للكاتب السكندري الراحل، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالعديد من الأعمال الإبداعية، ورحل في مارس الماضي بعد مسيرة حافلة.

استمرار عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح  

يشهد هذا الأسبوع استمرار فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين للمهرجان الختامي لنوادي المسرح، ضمن برامج وزارة الثقافة لدعم المواهب المسرحية الشابة.
ويستقبل مسرح السامر بالعجوزة، في السادسة مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي "بروزاك" إخراج محمد سليمان، يليه عرض "فيونكة" تأليف وإخراج محمود رفعت.
وتقدم عروض المهرجان بالمجان يوميا على مسرح السامر حتى 22 مايو الجاري، ثم تنتقل إلى مسرح قصر ثقافة روض الفرج، فيما يقام حفل الختام يوم الاثنين 25 مايو بالسامر.

عروض مسرحية مجانية بالمحافظات

وتقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة من العروض المسرحية المجانية بعدد من المحافظات، ويشهد اليوم الأحد عرض "غابة الرماد" إخراج محمد عبد القادر، في الثامنة مساءً على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.
كما يقدم العرض المسرحي "تريفوجا" على مسرح قصر ثقافة أحمد بهاء الدين بمحافظة أسيوط، ويستمر حتى 22 مايو، فيما يستضيف مركز شباب السلام بمحافظة السويس العرض المسرحي "بيانولا" بدءا من الثلاثاء، ويستمر عرضه لمدة ثلاثة أيام.

جولات فنية وتثقيفية للأطفال بالقاهرة

ينظم أتوبيس الفن الجميل جولات ميدانية متنوعة للأطفال بمحافظة القاهرة، تبدأ غدا الاثنين بزيارة إلى متحف الفن الإسلامي في العاشرة صباحا، هذا بالإضافة إلى جولة داخل قلعة محمد علي يوم الأربعاء 20 مايو، بمشاركة أطفال جمعية مصر للتنمية بحلوان.

وتتضمن الأجندة أيضا عددا من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، إلى جانب ورش الأشغال اليدوية، فضلا عن فعاليات تنفذ بمناسبة اليوم العالمي لحفظ السلام، ويوم عرفة، وعيد العمال.
كما تشهد قاعة آدم حنين بدار الأوبرا المصرية، بالقاهرة، السبت المقبل، افتتاح المعرض الفني نتاج ملتقى "الغربية الأول للرسم والتصوير"، الذي نظمته الهيئة في أكتوبر الماضي بمشاركة 14 فنانا تشكيليا.

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار
رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

طريقة عمل صوص الجبنة الشيدر بإحترافية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة شوي الريش بالعسل

