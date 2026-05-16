ورش فنية ومحاضرات توعوية ضمن أنشطة قصور الثقافة بالأقصر

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي والمجتمعي بالمحافظات.

ونظم قصر ثقافة الأقصر يوما ثقافيا وفنيا للرواد تضمن لقاء توعويا تحدثت خلاله أسماء محمد، عن الأمراض المعدية، موضحة مسبباتها من فيروسات وبكتيريا وطفيليات، وطرق الوقاية منها.

أعقب ذلك محاضرة بعنوان "الغيرة آفة الحب" حاضرها شعبان شلبي، وأوضح خلالها أن الغيرة تنبع من انعدام الثقة بالنفس، مؤكدا أن أفضل أنواع الحب هو حب الأم لأبنائها.

كما أقام قسم الفنون التشكيلية ورشة فنية تدريب صفاء حسن، إلى جانب ورشة عمل تصميمات باستخدام أعواد الكبريت تدريب رنا محمد، بينما ناقشت سوزان سليم كتاب "أهل الكهف" للمؤلف أحمد بهجت.



وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ومن خلال فرع ثقافة الأقصر، أقام قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "فضل العشر الأوائل من ذي الحجة" أشار خلالها الشيخ سيد حسين، إلى عظمة هذه الأيام، وحث على اغتنامها بالصيام والأعمال الصالحة.

أعقب ذلك دوري ثقافي للأطفال تضمن أسئلة متنوعة أعدها علي سيد، وورشة فنية تدريب نهلة حسن.

وفي قصر ثقافة إسنا عقد لقاء ناقشت خلاله كريمة مختار مفهوم العطاء كقيمة إنسانية نبيلة تعكس رقي النفس وتسهم في التكافل الاجتماعي ونشر المحبة، مؤكدة أن العطاء مفهوم شامل لا يقتصر على المال.

وأقامت مكتبة ثقافة النمسا محاضرة بعنوان "عمال مصر ينهضون بمصر" قدمها محمد إمام، بمناسبة عيد العمال، وتحدث خلالها عن دور الدولة في تنمية مهارات العاملين.

من ناحية أخرى، أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط ورشة حكي ناقش خلالها السيد إبراهيم مفهوم القيم والأخلاق، تلتها ورشة رسم حر تدريب حجاجية خيري.

وفي مكتبة الحلة ناقشت سارة عبد الوهاب، قصة "الأسد الوفي" للمؤلف شوقي علي، فيما نفذ قصر ثقافة الطود ورشة تشكيلات بالصلصال تدريب نجاح علي، بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى الأطفال.