الموجة الحارقة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في عيد الأضحي

تشهد مصر خلال هذه الأيام موجة شديدة الحرارة، وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ على مختلف أنحاء البلاد.

من خلال التقرير سنتناول تفاصيل الموجة الحارة، تحذيرات الخبراء، الإجراءات الوقائية للمواطنين، وأثر هذه الظواهر الجوية على الحياة اليومية.

موجة حارة تجتاح البلاد

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة حارة خلال الأيام المقبلة. وأوضحت أن ذروة هذه الموجة ستتزامن مع يومي الأحد والاثنين، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وتصل إلى 44 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الأجواء الحالية طبيعية لهذا التوقيت من العام، مشيرة إلى أن النصف الثاني من فصل الربيع يشهد عادة موجات حارة نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية منخفضة الرطوبة.

طبيعة فصل الربيع وتأثيره على الطقس

أوضحت غانم أن فصل الربيع هو الأكثر تقلبًا خلال العام، حيث يجمع بين سمات الشتاء والصيف. وأشارت إلى أن مصر شهدت في السنوات السابقة درجات حرارة تجاوزت 45 و46 درجة مئوية خلال هذا الفصل. وذكرت أن الأجواء ستصبح صيفية تدريجيًا مع اقتراب فصل الصيف رسميًا، بينما تقل فرص الأجواء الباردة خلال النهار.

توقعات درجات الحرارة وفترات الليل

أفادت الهيئة أن أقل درجات حرارة متوقعة بالقاهرة الكبرى خلال الأيام المقبلة ستتراوح بين 29 و30 درجة مئوية نهارًا، مع ارتفاع نسب الرطوبة تدريجيًا مع دخول شهر يونيو، ما يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة خلال الليل والنهار.

كما أشارت إلى أن يوم الأحد سيشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 6 درجات مئوية، بسبب تأثير كتلة هوائية صحراوية ومرتفع جوي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

تأثير الرياح والأتربة على المواطنين

أوضحت غانم أن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة سيستمر، خاصة في المناطق الصحراوية والمكشوفة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق. وحذرت المواطنين، خاصة مرضى الحساسية والصدر، من التعرض المباشر للأتربة وضرورة ارتداء الكمامات.

نصائح السلامة خلال الموجة الحارة

قدمت الهيئة مجموعة من الإجراءات الوقائية التي يجب على المواطنين الالتزام بها:

تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض فقدان الجسم للرطوبة.

ارتداء غطاء للرأس عند التواجد خارج المنزل.

نهاية الموجة الحارة والتوقعات المستقبلية

توقعت الهيئة أن تبدأ الموجة الحارة في الانكسار تدريجيًا اعتبارًا من يوم الثلاثاء، مع عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية نسبيًا. كما أشار الخبراء إلى أن فصل الصيف هذا العام قد يشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة نتيجة التغيرات المناخية العالمية وظاهرة النينيو.

طقس عيد الأضحى

أكدت الهيئة أن طقس عيد الأضحى سيكون صيفيًا معتادًا، مع درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية خلال النهار، وسط أجواء حارة نهارًا ومعتدلة نسبيًا ليلًا.

تُعد هذه الموجة الحارة جزءًا من الظواهر الطبيعية التي يشهدها النصف الثاني من فصل الربيع في مصر.

ومع ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، يصبح الالتزام بتعليمات السلامة ضرورة حتمية للحفاظ على صحة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر عرضة للتأثر، مثل كبار السن ومرضى الحساسية والصدر.