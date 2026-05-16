محافظ بورسعيد يثمن جهود عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري

أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالدور الحيوي الذي يقوم به عمال النظافة في مختلف أحياء المحافظة، وذلك خلال جولته الميدانية اليوم لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مستوى أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين.

وحرص محافظ بورسعيد، خلال الجولة، على توجيه التحية والتقدير لعمال النظافة مثمنا ما يبذلونه من جهود متواصلة للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع المحافظة مؤكد علي أن منظومة النظافة تمثل أحد أهم الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

محافظ بورسعيد: عمال النظافة شركاء أساسيون في تحسين جودة الحياة

وأكد المحافظ أن عمال النظافة يؤدون دور وطني مهم ويعدون عنصر أساسي في تحقيق الانضباط وتحسين البيئة المحيطة.