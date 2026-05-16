مدبولى يتفقد مشروع تطوير وجهات مبنى الخارجية "قصر التحرير"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، مشروع تطوير كفاءة الوجهة الخارجية والموقع العام لمبنى وزارة الخارجية " قصر التحرير ".

واستمع مدبولي، لشرح حول المشروع والذي يهدف إلى إعادة إحياء الطابع المعماري والتاريخي لقصر وزارة الخارجية بميدان التحرير، من خلال تنفيذ أعمال ترميم شاملة للوجهات الخارجية بما يضمن الحفاظ علي القيمة التراثية والمعمارية للقصر .



ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء ، مشروع تحسين الصورة البصرية للقاهرة الخديوية ، حيث أن المرحلة الرابعة للمشروع باجمالي ٢٢ عمارة ، منهم ١٨ ذات طابع مميز ، و ٤ عقار غير مميز و ١٠ عمارات يتم تطويرهم من خلال محافظة القاهره و ١٠ عمارات في مرحلة التطوير من خلال المالك وعقار تم تطويره بمجهود ذاتي و ا عقار قرار تنكيس .

كما سيتم تطوير ١٠ عمارات من خلال محافظة القاهره و ٨ ذات طابع مميز بواقع كمية ٢٧٢٠٠ م٢ و٢ عقار غير مميز بواقع ١٠٠٠٠م٢ .

كما سيتفقد المرحلة الثالثة للمشروع والذي يتضمن ١٣ عمارة و ١٠ ذات طابع مميز و ٣ عقار غير مميز و ١١ عمارات تم تطويرهم من خلال محافظة القاهره و عمارة تم تطويرها من خلال محافظة القاهرة و عقار تم تطويره بمجهود ذاتي.